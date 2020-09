Schicke Schablonen

Ein wenig verwunschen, fast verzaubert, dabei hier und da verwittert: So präsentieren sich einst prachtvolle Wandflächen nach einigen Jahrzehnten der Vernachlässigung. Man kann sich sofort vorstellen, wie damals begabte Handwerksmeister die kunstvollen Ornamente geschaffen haben. Die Flächen haben gelitten, aber sie haben überdauert und erfreuen heute unser Auge als begehrter Shabby Chic. Das kann gelebte Geschichte sein. Oder es sind die Werkstoffe und Schablonen von Jaeger, mit denen sich eine perfekte Illusion der Vergänglichkeit schaffen lässt.

Fünf Schablonen

Schon die ersten fünf Schablonen, die der Möglinger Spezialitätenhersteller Jaeger Lacke zur Farbe 2019 vorgestellt hatte, waren auf der Messe der große Hingucker. Jetzt gesellen sich sechs weitere Motive dazu, die allein mit ihren klangvollen Namen für Kopfkino sorgen: Marocco erinnert an Marrakeschs wundervolle Altstadt, Galizia, Andalusia und Katalania an das reiche architektonische Erbe Spaniens und Venezia an die sensationellen Paläste der „Serenissima“. Ganz anders, aber nicht weniger attraktiv ist die Schablone „Industrial“, die den herben Charme alternder Industriedenkmäler versprüht und perfekt zum angesagten Industriedesign passt.

Wiederverwendbar

Alle Schablonen sind wiederverwendbar. Die großzügigen Formate erlauben besonders rationelles Arbeiten. Dazu tragen natürlich auch die einsetzbaren Werkstoffe bei. Allen voran der verarbeitungsfertige Kalk-Lehmputz „Calce Argilla“, der ganz nebenbei noch für ein gesundes Wohnklima sorgt. Die Schablonen lassen sich aber zum Beispiel auch mit den besonderen Optiken der Kreativprodukte „Echt-Rost“ und „Kupfer-Patina“ verwenden bzw. akzentuieren – der Kreativität sind hier wahrlich keine Grenzen gesetzt.