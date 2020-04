Sikkens: Online-Seminare für Maler und Fachhändler

Attraktive Online-Seminare

Produkt-Know-how, neue Anwendungstechniken, intensive Bauteilkunde, cleveres Kundenmanagement – ein zeitgemäßes Weiterbildungsangebot für Inhaber, Gesellen und Auszubildende in Malerbetrieben sowie Mitarbeiter im Groß- und Facheinzelhandel. Die interaktiven Online-Seminare können vom Büro oder vom Home-Office und via Smartphone sogar direkt von der Baustelle aus mitgemacht werden. An- und Abfahrtszeiten entfallen, so bleibt mehr Zeit für das Tagesgeschäft. Und da die Seminare nicht länger als 45 Minuten dauern, können sie flexibel in den Zeitablauf eingebaut werden.

Zum umfangreichen Angebot der Sikkens Akademie Online gehören unter anderem die beliebten Seminar-Klassiker wie »Malertechnik kompakt: Holz, der (un)bekannte Untergrund«, »Wasserverdünnbare Lacke - die Erfolgsgeschichte« sowie »Fassaden optimal schützen« – und ganz wichtig nicht nur in diesen Zeiten »Vertriebsschulung – Nehmen Sie jetzt Kontakt mit dem Kunden auf«. Die Online-Seminare umfassen Vorträge und Präsentationen, aber auch Anwendungsvideos. Durch diesen Medienmix werden die Inhalte sehr ansprechend und abwechslungsreich vermittelt. Das bedeutet mehr Aufmerksamkeit und Effizienz. Komplexe Themen werden außerdem als Mehrteiler angeboten. Gearbeitet wird im hocheffizienten Kleingruppen-Format. So bieten die Webinare beste Bedingungen fürs Zuhören, (Nach)fragen und Diskutieren.

Einfach online anmelden

Nach der Anmeldung zum Online-Seminar erhalten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von der Sikkens Akademie per E-Mail ihre persönlichen Zugangsdaten, mit denen sie sich zum festgelegten Termin einfach einloggen können, dann noch die kostenlose Plattform Zoom herunterladen – und es kann losgehen. Anmeldemöglichkeit und das aktuelle Online-Seminarprogramm finden Interessierte unter www.sikkens-akademie.com. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bis Erreichen der festgelegten Teilnehmerzahl berücksichtigt.