Zwei neue Klassiker

Herbol Herboxan Plus gehört zu den Fassadenbeschichtungen auf Siloconharzbasis. Sie ist hoch diffusionsoffen, was bedeutet, dass Wasserdampf und Kohlendioxid sehr leicht durch den Anstrichfilm hindurch diffundieren. Die Wasseraufnahme des Anstrichfilms ist sehr gering, wodurch das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund weitgehend verhindert wird. Zudem weist die hydrophobe Oberfläche Wasser und Schmutz ab. Das Resultat sind eine hohe Wetterbeständigkeit und somit eine länger saubere Fassade. Ein weiterer Vorteil von Herboxan Plus ist die geringe Oberflächenspannung. Die mineralisch matte Siliconharz-Fasssadenfarbe trocknet spannungsarm auf und ist daher als Zwischen- und Schlussbeschichtung auf vielen verschiedenen Untergründen einsetzbar.

Hohe Farbtonstabilität

Die matte Reinacrylatfarbe Herbidur weist eine besonders hohe Farbtonstabilität auf. Diese verdankt sie einer nun noch niedrigeren Pigment-Volumen-Konzentration. Je höher diese ist, desto schlechter sind Pigmente und Füllstoffe von der Bindemittelmatrix umgeben. Daher können sie bei Regen ausgewaschen werden, was zu einem Verblassen der Farbe führt. Nur eine ausreichend niedrige PVK sorgt in Kombination mit den entsprechenden Pigmenten für eine hohe Farbtonstabilität. Im Langzeitversuch mit einer Standard-Acrylatfarbe lieferte Herbidur nach mehreren Jahren eine deutlich geringere Farbveränderung an der Bewitterungsfläche. Durch den hohen Bindemittelanteil zeigt die Beschichtung nur eine geringe Kreidung. Das Produkt enthält außerdem einen Alkaliblocker, was zu einer reduzierten Gefahr von Alkaliausblühungen und-verfärbungen führt. Es ist außerdm regen- und schadstoffabweisend, schlagregendicht und wasserdampfdurchlässig.

Leicht zu verarbeiten

Sowohl Herbidur als auch Herboxan Plus sind leicht und angenehm zu verarbeiten und verfügen über eine gute Oberflächenoptik dank geringer Rollerstreifigkeit. Beide Fassadenfarben sind mit einem Filmschutz mit verkapselten Bioziden gegen frühzeitigen Algen- und Pilzbefall ausgestattet. Beide Beschichtungen stehen über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen zur Verfügung – innerhalb von wenigen Minuten computergenau im Großhandel gefertigt.