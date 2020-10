Aus drei mach eins – Creaton fertigt Spezialziegel für Brauereidach

Individuelle Optik nach Denkmalschutzvorgaben

Um den Vorgaben des Denkmalschutzes gerecht zu werden und gleichzeitig eine möglichst originalgetreue und hochwertige Deckung zu erhalten, entschied man sich in Freistadt für Biberschwanzziegel der Firma Creaton. Extra für das Gebäude in Freistadt stellte der Hersteller 18 mm dicke „Sakral“-Ziegel in drei verschiedenen Längen zusammen, die sich durch ihren Geradschnitt mit scharfen Ecken ideal eigneten, um den Charakter des Brauhauses bis hinauf zum First zu erhalten. Neben der Standardlänge von 38 cm kamen in diesem Fall außerdem jeweils zu einem Drittel Ziegel mit 36 und 40 cm zum Einsatz. Durch die aufgeraute Oberfläche, die das Denkmalamt vorgegeben hatte, sowie bewusst genutzte Farbunterschiede, passt sich die neue Bedachung noch nahtloser in die historische Umgebung ein.

Ausgeführt wurden die Arbeiten in Doppeldeckung, wobei es dem Zufall überlassen wurde, welche der drei verwendeten Ziegellängen jeweils zum Einsatz kam. Die so entstandene Optik verleiht dem Dach nicht nur einen individuellen Anblick, sondern unterstreicht auch die Ursprünge des Gebäudes und seine Entstehung lange vor der Etablierung von Herstellungs- und Baunormen. Mit dem Firstziegel BZ von Creaton entschied man sich für eine funktionale, optisch zurückhaltende Lösung, die den Charakter der Bedachung optimal ergänzt. Etwa 108.000 Ziegel hat das Team in Freistadt über einen Zeitraum von etwa drei Monaten hinweg insgesamt verlegt.

Biberschwanz ist Denkmals Liebling

Mit seinen Biberschwanz-Ziegeln ist das Unternehmen Creaton immer wieder an einzigartigen Dach-Sanierungen beteiligt, darunter vor wenigen Jahren auch beim UNESCO-Weltkulturerbe Stift Göttweig mit einer Dachfläche von stolzen 18.000 Quadratmetern. Im vergangenen Jahr „war das Brauereigebäude schon ein Highlight“ für Creaton in Österreich, wie Fachberater Andreas Wolfinger nicht ohne Stolz erzählt. Er erinnert sich vor allem an die aufwendige Konstruktion der Biberschwanzkehlen. Diese wurden drei Ziegel breit mit Zweierteilung ausgeführt. Denkmalgerechte Neueindeckungen dieser Größenordnung stellen die Beteiligten immer vor Herausforderungen. „Hier ist Flexibilität gefragt und Creaton kann kurzfristig Ziegel in den unterschiedlichsten Größen liefern, die exakt dem Kundenwunsch oder den Anforderungen vor Ort entsprechen.“

www.creaton.at