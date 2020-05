Betrug und Fälschung bei Atemschutzmasken

Vorsicht beim Kauf von Atemschutzmasken: 3M meldet vermehrt Fälle, in denen Personen sich in betrügerischer Absicht als mit dem Unternehmen verbunden ausgeben, Produkte zu stark überhöhten Preisen verkaufen und gefälschte Ware anbieten. Dagegen kämpft der Multitechnologiekonzern nun an.