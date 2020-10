Büsscher & Hoffmann beteiligt sich an der Polyfin AG

Unterschiedliche Kundenbedürfnisse nach unterschiedlichen Baumaterialien und sich verändernde Marktgegebenheiten haben die Büsscher & Hoffmann GmbH bereits die letzten Jahre in der Gestaltung ihres Portfolios für Abdichtungslösungen geleitet. Aus diesem Grund fiel bei Büsscher & Hoffmann nun die Entscheidung, sich an dem gut etablierten deutschen Produzenten für synthetische Dachbahnen aus FPO (flexible Polyolefine), der Polyfin AG, zu beteiligen.

Synergien sollen Mehrwert bringen

Polyfin vertreibt seit mehr als 15 Jahren hochwertige synthetische Abdichtungsbahnen aus FPO. Das Unternehmen erwirtschaftet mit rund 20 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 11 Mio. Euro. In Meckesheim (Baden-Württemberg) wurde 2015 der Produktionsstandort der Polyfin AG neu errichtet.

„Mit der Beteiligung an der Polyfin AG können wir zukünftig unseren Kunden mit zwei Werkstoffen, Bitumen- und synthetische Dachbahnen aus eigener Produktion, ein innovativer, verlässlicher Partner sein“, so Karl Landl, Geschäftsführer der Büsscher & Hoffmann GmbH. Mittelfristig soll so durch die Synergie zwischen Büsscher & Hoffmann und der Polyfin ein Mehrwert für die Kunden geschaffen werden.

Büsscher & Hoffmann mit Sitz in Enns ist ein österreichischer Hersteller von Abdichtungssystemen für Flachdach, Gründach, Bauwerk und Brücke. Für den flächendeckenden Service in Südosteuropa werden Vertriebstochtergesellschaften in Tschechien, Ungarn, Kroatien, Polen, Rumänien und Serbien mit einem eigenen Lagernetz und einem technischen Verkaufsteam betrieben.