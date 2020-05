Design-Dachziegel mit Red Dot Award ausgezeichnet

Der Red Dot Award zählt zu einem der renommiertesten und begehrtesten Preise für Designer und Hersteller. Jedes Jahr werden die weltbesten Produkte in 49 Kategorien ermittelt. Eine Jury evaluiert die Einreichungen und vergibt den Red Dot an Produkte, die durch Top-Gestaltungsqualität überzeugen.

Heuer gab es erfreuliche Nachrichten für Wienerberger: Der innovative Dachziegel „Tondach V11“ in V-Form designed by Studio F. A. Porsche gewann den Red Dot Award 2020 in der Kategorie „Urbanes Design”. Das ist bereits die zweite große internationale Auszeichnung für den Tondach V11, der erst vor wenigen Monaten den German Design Award 2020 einheimste.

Johann Marchner, Geschäftsführer Wienerberger Österreich GmbH, freut sich: „Diese weitere Auszeichnung zeigt uns, dass wir mit dem Tondach V11 einen absoluten Star im Sortiment haben. Der Dachziegel ist funktional, ästhetisch, smart und innovativ – das hat die Jury des Red Dot Design Award erkannt und mit der Ehrung ganz klar bestätigt. Wir freuen uns und sind extrem stolz auf diese Auszeichnung!“