Energiesparmesse Wels 2021 abgesagt

Die Webuild Energiesparmesse Wels von 24. bis 28. Februar 2021 wird aufgrund der aktuellen Situation von 2021 auf 2022 verschoben. „Eine Webuild Energiesparmesse 2021 auf womöglich halbierter Fläche mit weniger Ausstellern und Besuchern ist nicht im Sinne unserer Kunden und der Erfolgsstory dieser Messe. Daher haben wir uns für die ersatzlose Absage entschieden und freuen uns schon heute auf die Webuild Energiesparmesse Wels 2022“, erklärt Messedirektor Mag. Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels.

Keine digitale Messe als Ersatz

Die Webuild Energiesparmesse Wels soll laut dem Team der Messe Wels ein Live-Event bleiben, daher wird der Veranstalter nach zahlreichen Gesprächen mit Kunden und Verbänden 2021 keine digitale Messe anbieten. „Die Webuild ist das wichtigste nationale Live-Event der SHK- und Bau-Branche – wir setzen weiterhin auf persönliche Kommunikation – die Menschen stehen im Rampenlicht – der direkte Kontakt zum Kunden wird wichtiger denn je sein“, so Messedirektor Schneider weiter.

Nichtsdestotrotz macht sich die Messe Wels zukunftsfit für die Veränderungen in der Messebranche. „Neue Konzepte für Hybrid-Events zur Content-Optimierung sowie neue digitale Services für Aussteller und Besucher sind die Herausforderungen für die Zukunft“, so der Messedirektor.

Neuplanung des Messekalenders

Auf die sich verschärfende Situation rund um Covid-19 reagiert die Messe Wels mit einer Neuplanung des Messekalenders für das Frühjahr 2021. So werden bis März 2021 keine Eigenmessen in Wels durchgeführt. Gastmessen und Gastveranstaltungen finden wie geplant auch weiterhin statt.

„Wir gehen davon aus, dass sich die Lage in den kommenden Monaten beruhigt und wir im Frühsommer oder Herbst kommenden Jahres wieder sichere und uneingeschränkte Fach- und Publikumsmessen durchführen können. Gastmessen und Gastveranstaltungen können nach wie vor am Gelände der Messe Wels durchgeführt werden“, so Messepräsident Hermann Wimmer.

Rechtzeitig vormerken: Die nächste Webuild Energiesparmesse Wels findet turnusgemäß von 2. bis 6. März 2022 statt.