Erfolgreiches HFA-Seminar „Fensterbankeinbau & Bodenanschluss“

Bei der Veranstaltung wurden die Inhalte der neuen Fensterbankrichtlinie und die Abdichtung bodennaher Fenster und Türen ausführlich beleuchtet.

Das Vertiefungsseminar „Fensterbankeinbau & Bodenanschluss“ wurde am 20. Oktober in Leobendorf bei Korneuburg konform der Covid-19-Verordnung durchgeführt. Die disziplinierten Teilnehmer trugen Mund-Nasen-Schutz und hielten den Mindestabstand ein.

Dem Lockdown geschuldet wurde der zweite Termin, der am 4. November in Gmunden stattgefunden hätte, kurzfristig als Online-Seminar durchgeführt, eine Premiere für das Publikum. Beide Seminartermine wurden von den rund 90 Teilnehmern mit sehr positiver Rückmeldung aufgenommen.

Inhalte der neuen Richtlinien vorgestellt

Von DI Sylvia Polleres (Holzforschung Austria) erfuhren die Teilnehmer mehr zum Inhalt der „Richtlinie Fensterbank für deren Einbau in WDVS- und Putzfassaden in vorgehängten Fassaden sowie für Innenfensterbänke“ der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Fensterbank für den Fensterbankeinbau.

Dipl.-HTL-Ing. Peter Schober (Holzforschung Austria) erläuterte die beiden Teile der „Richtlinie Bauwerksabdichtung – Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen“ der Plattform Fenster Österreich und des Instituts für Flachdach und Bauwerksabdichtung (IFB). Das Publikum beteiligte sich rege an der Vor-Ort-Diskussion und beim Online-Chat.

Richtlinien online abrufbar

Die beim Seminar vorgestellten Richtlinien finden sich auf der Plattform www.fenstereinbau.info, die von der Holzforschung Austria zur Planungsunterstützung von KMU eingerichtet wurde. Die umfassende Informationsplattform bietet außerdem weitere Richtlinien, Merkblätter, geprüfte Fenstermaterialien und weiterführende Literatur zum Thema Fenstereinbau. Darüber hinaus stehen dort auch alle Unterlagen und Materialien für einen „HFA-geprüften“ Fenstereinbau zur Verfügung.

Terminaviso für die nächste Veranstaltung der Holzforschung Austria:

Raumluftqualität im Holzbau

17. November 2020

Online-Seminar

www.holzforschung.at/wissenstransfer/seminare/