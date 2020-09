Eternit: Neuer Leiter für das Vertriebsgebiet Nord/West

Das Verkaufsgebiet Nord/West von Eternit hat eine neue Leitung: Marcus Mascha ist seit 1. September neuer Vertriebsleiter und bringt wertvolles Branchen-Know-how mit ins Unternehmen.

Der 46-jährige Salzburger begann seine berufliche Karriere in der Sanitärbranche und wechselte in den 1990er-Jahren in die Industrie. Zuletzt leitete Mascha rund drei Jahre den Objektvertrieb für einen österreichischen Ziegelhersteller.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Eternit und darauf, meine jahrzehntelange Verkaufserfahrung in das Unternehmen einzubringen“, erklärt Marcus Mascha. „Als Kenner der Baubranche ist es mein Ziel, den Erfolg von Eternit und die gemeinsame Marktbearbeitung mit strategischen Verkaufsideen weiter voranzutreiben.“