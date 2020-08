HFA-Seminar Fensterbankeinbau

In diesem halbtägigen Praxisseminar werden zwei neue Richtlinien detailliert vorgestellt und deren Anforderungen erläutert: die überarbeitete „Fensterbankrichtlinie“ und die neu erschienene Richtlinie „Bauwerksabdichtung – Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen“. Schwerpunkt des Seminares ist das Aufzeigen baupraktischer Lösungen und Ausführungen. Es werden nicht nur Standardkonstruktionen behandelt, sondern etwa auch Fenster mit Sonnen- und Insektenschutz. Abgerundet wird das Seminar mit vielen Praxisbeispielen.

Das Seminar findet in Korneuburg (NÖ) statt.

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung findet man unter:

www.holzforschung.at/wissenstransfer/seminare