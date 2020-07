Initiative „Wir beleben unser Land“ gestartet

„Die historischen Gebäude sind Teil unserer steirischen Identität. Wertvolle Bausubstanz zu erhalten und wiederzubeleben, schafft nicht nur Wertschöpfung in der Region, sondern ist auch klima- und ressourcenschonend“, betont Landesrat Hans Seitinger. Deshalb unterstützt das Land Steiermark zahlreichen Revitalisierungsmaßnahmen und Ortskernbelebungen.

Die Fakten dahinter: In Österreich werden Tag für Tag 20 Hektar Boden versiegelt. Gleichzeitig stehen 50.000 Hektar an Gebäudeflächen, die zu einem wesentlichen Teil nutzbar wären, leer. Um diese Ressource zu nutzen, braucht es einen Schulterschluss von Gemeinden, Wirtschaft und Politik. Für Landesrat Hans Seitinger ist die Bundesregierung gefordert, mit steuerlichen Anreizen dafür zu sorgen, dass sich Sanierungen rechnen. Auch die Weiterentwicklung der Förderungen für private Investitionen und breite Bürgerbeteiligungen bei Ortskernbelebungen seien wünschenswert.

Unterstützung durch das Handwerk

Private Investoren, die wertvolle historische Gebäude, stillgelegte Fabriken oder desolate Bausubstanz neu beleben, werden von regionalen Professionisten nach Kräften unterstützt. Die Landesinnungsmeister Helmut Schabauer (Dachdecker, Glaser und Spengler), Oskar Beer (Holzbau), Johann Reisenhofer (Bauhilfsgewerbe), Johann Hackl (Metalltechniker), Gerhard Kaufmann (Tapezierer), Hannes Koudelka (Maler) und Franz Reinisch (Steinmetze) ziehen an einem Strang.

Man spüre eine Renaissance der Baukultur besonders in den Gemeinden, so der einhellige Tenor. Ein wichtiger Nebeneffekt ist für Bernd Haintz, Innungsgeschäftsführer des Bauhandwerks, die Belebung nicht nur von Bauten, sondern von Fähigkeiten und Kenntnissen, die verlorenzugehen drohen. Nicht hoch genug zu bewerten sei auch der Umstand, dass die Baubranche mit ihrem ganzen Umfeld ein bedeutender Arbeitgeber ist, der eine große Zahl von Lehrlingen ausbildet.

Die Initiative „Wir beleben unser Land“ fördert diese Entwicklung. Unternehmer und andere aktiv Interessierte an der Revitalisierung und Belebung im Baubereich setzen auf den Bewusstseinswandel bei den Auftraggebern und der Öffentlichkeit. Klimawandel, der Vorrang für das Regionale, neue Lebensprioritäten und zuletzt die Verunsicherung durch die Corona-Krise leiten ein Umdenken ein. Der Schulterschluss durch die Plattform „Wir beleben unser Land“ verbindet die neue Lust an Lebensqualität mit der geballten Kompetenz der steirischen Baubranche.

Weitere Informationen erhält man bei den teilnehmenden Gewerken, beim Land Steiermark, in allen steirischen Raiffeisenbanken und Gemeinden oder unter www.wirbeleben.at.