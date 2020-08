Internationale Holzmesse/Holz&bau: Branchentreff im Oktober

Messepräsidentin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz und Geschäftsführer Dr. Bernhard Erler sehen die Internationale Holzmesse/Holz&bau als wichtiges Instrument zur Wirtschaftsbelebung: „Gerade jetzt ist es wichtig, der Branche eine Plattform der Vernetzung zu bieten. Die Holzmesse steht in schwierigen Zeiten mit vollem Einsatz hinter der Forstwirtschaft, der Holz- und Sägeindustrie und dem Holzhandwerk.“

Neben den traditionellen Bereichen Sägewerkstechnik, Bio-Energie, Transport & Logistik, Holzbau-Technik & Holzprodukte, Tischlerei-Bedarf & Ausstattung und Treffpunkt Jagd bietet die Innovation Area im Bereich Holzbau Einblicke in zukünftige Trends.

Der wohl prominenteste und größte Ausstellungsbereich innerhalb der Internationalen Holzmesse/Holz&bau ist traditionell der Bereich Forstwirtschaft. Das Angebot umfasst Holzernte- und Seilkrantechnik, Maschinen für die Aufforstung, Forstwerkzeuge bis hin zu Forst- und Sicherheitsbekleidung.

Auch das Rahmenprogramm erhält neben den klassischen Veranstaltungen einen neuen Touch. Neben dem traditionelle Holzhandelstag, der österreichischen Forstunternehmertagung, dem Waldbauerntag und findet heuer auch ein Dämmerschoppen der Zimmerer statt. Außerdem trifft sich die Holzbranche bei einem Get Together zum Netzwerken in gemütlicher Atmosphäre. Arbeitsbekleidungs-Modeschauen, ein Programm mit Timbersports und Holzschnitzbewerbe sollen der Messe noch mehr Erlebnischarakter geben.

