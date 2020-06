Neue Funktion für LIM Alexander Eppler

Die Bemühungen um die Sparte Gewerbe und Handwerk des Landesinnungsmeisters Wien der Dachdecker, Glaser und Spengler, KommR Alexander Eppler (48) wurden einmal mehr gewürdigt. In seiner neuen Funktion ist er einer der zwei Vertreter der einstimmig gewählten Spartenobfrau Abg.z.NR Mag. (FH) Maria Smodics-Neumann.

Die Aufgaben sind für den seit 2009 als Landesinnungsmeister fungierenden und gelernten Spenglermeister nicht neu. Seit über zehn Jahren ist Alexander Eppler, der 2002 den elterlichen Betrieb als Geschäftsführer übernommen hat, in verschiedenen Funktionen der Wirtschaftskammer Wien tätig: Seit 2010 ist er Prüfer bei den Meisterprüfungen der Spengler sowie Mitglied im Berufsschulausschuss Spengler. Dieses Engagement für die Aus- und Weiterbildung in der Berufsgruppe blieb nicht unbemerkt: Im Jahr 2014 wurde Alexander Eppler zum Bildungsbeauftragten der Sparte Gewerbe und Handwerk in Wien ernannt. Seit 2017 ist er als Bildungsbeauftragter im Namen der gesamten Wirtschaftskammer Wien verantwortlich.

Die Ernennung zum Spartenobfrau-Stellvertreter ist für den seit April 2017 auch als Fachmännischer Laienrichter am OLG Wien tätigen Alexander Eppler ein weiterer Schritt, für die Unternehmen der – nicht nur in Wien so wichtigen – Sparte Gewerbe und Handwerk maßgebliche Weiterentwicklungen mitzugestalten.