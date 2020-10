Neuerliche Änderung: Messe BAU findet rein digital statt

Erst am 30. September sagte die Messe München die klassische Präsenz-Messe im Jänner 2021 ab, kündigte aber an, die BAU nicht ersatzlos zu streichen, sondern ein Hybrid-Format anzubieten (wir berichteten).

Am Freitag, dem 16. Oktober, endete nun eine Umfrage unter den Ausstellern, wie sie ihre Produkte und Innovationen in einem stark veränderten und verkleinerten Format präsentieren möchten. Eine klare Mehrheit der Aussteller gab an, sich auf das reine Digitalkonzept zu konzentrieren.

Die BAU zieht aus dieser Umfrage die Konsequenz, sich bei der Angebotsstruktur auf ein rein digitales Format zu beschränken, das von 13. bis 15. Jänner 2021 umgesetzt wird. „Dies hat jetzt den Vorteil, dass alle Ressourcen auf digitale Präsentationsmöglichkeiten und ein digitales Rahmenprogramm gebündelt werden können. Das konkrete Angebot für die ,BAU Online’ wird in den nächsten Tagen an die Kunden der BAU übermittelt“, so das aktuelle Statement des Veranstalters Messe München.

BAU Online: Foren und Networking

Fest steht schon jetzt: Die BAU Online wird Vorträge und Diskussionen aus den Foren als Live-Stream sowie als aufgezeichnete Videos für ein globales Publikum anbieten. Darüber hinaus werden Unternehmen die Möglichkeit haben, ihre Produkte virtuell in eigenen Online-Sessions zu präsentieren. Um sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen, wird es im digitalen Format virtuelle Networking-Module geben. Angedacht ist auch, die traditionellen Info Talks, Gespräche zwischen Fachjournalisten und Ausstellern, in die BAU Online zu integrieren.

Nähere Informationen finden Sie laufend aktualisiert an dieser Stelle oder unter www.bau-muenchen.com.