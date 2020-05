Online und trotzdem persönlich

Neben einer intuitiven Menüführung sowie Ausdehnung der Bestellzeiten auf 24 Stunden pro Tag bietet das Kundenportal noch einige andere Highlights: Bestellungen von Lagerware, die bis 24 Uhr im System aufscheinen, werden bereits für den Tag darauf als Abholauftrag kommissioniert bzw. in der nächsten Liefertour eingeplant. Mit diversen Aktionen wie „Produkt des Monats“ gibt es zudem lukrative Angebote für Kunden, die ihre Bestellungen online tätigen. Diese und viele weitere Vorteile stehen mit der Registrierung beim Dachprofi B2B Kundenportal unter onlineshop.dachprofi@fillistahl zur Verfügung.

Filli Stahl Dachprofi ist multimetallisch aufgestellt und liefert dem Spengler/Dachdecker Dachentwässerungen und Bandbleche in Stahl, Aluminium, Kupfer, Zink oder Edelstahl von vier Standorten – aus Klagenfurt, Graz, Wels oder Wien. Großzügige Lagerkapazitäten sichern die gewünschten Liefertermine. Moderne Fertigungsanlagen am Produktionsstandort Scheifling mit einer Rinnen-/Rohranlage und Abcoil-/Spaltanlage und ein Zentrallager in St. Veit an der Glan bilden die Basis für reibungslose Nachlieferungen an die Lagerstandorte.

www.fillistahl.at/dachprofi