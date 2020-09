Perfekt gesichert: Wir fangen Sie auf!

Das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung kann im Ernstfall nicht nur Leben retten. Es ist gesetzlich auch so festgehalten, dass Personen, die in großen Höhen wie auf Dächern oder Gerüsten arbeiten, eine Absturzsicherung tragen müssen. Bei einer Nichteinhaltung drohen hohe Geldstrafen bis hin zu einer zeitweiligen Stilllegung der Baustelle. Damit sich der Profianwender darüber keine Sorgen machen muss, bietet Berner nicht nur ein vollumfängliches Sortiment zum Thema Arbeitsschutz, sondern auch PSA Unterweisungen an.

Persönliche Schutzausrüstung

Damit sich der professionelle Anwender auf seine Arbeit in der Höhe konzentrieren kann, garantiert Berner mit seinem Arbeitsschutz-Sortiment bestmögliche Sicherheit. Alle Absturzsicherungen von Berner unterliegen den gesetzlich vorgegeben Normen und sind entsprechend zertifiziert. Damit ihre Kunden beim Kauf einer Schutzausrüstung auch nichts vergessen, haben die Experten von Berner Auffangsets bestehend aus Auffanggurten und -schalen, Schnellverschlüssen und einem mitlaufenden Auffanggerät zusammengestellt.

PSA Unterweisungen

Doch mit der Beschaffung des Equipments ist es noch nicht getan: Damit die Anwender ihre Ausrüstung sicher anlegen können und um zu wissen, was im Ernstfall zu tun ist, bietet Berner Unterweisungen für Absturzsicherungen an. Eine solche Schulung muss von jedem, der in diesem Bereich arbeitet, absolviert und einmal jährlich wiederholt werden. Neben theoretischen Grundlagen wird der Schwerpunkt vor allem auf praktische Übungen gelegt, die auf einem mobilen Trainingsgerät durchgeführt werden können.

„Aufgrund meiner Lehre als Dachdecker und Spengler habe ich mich schon vor meiner Laufbahn bei Berner sehr intensiv mit dem Thema PSA auseinandergesetzt. Daher weiß ich, wie schnell man den richtigen Umgang mit der Absturzsicherung wieder vergisst. Umso mehr freut es mich, dass wir bei Berner PSA-Schulungen durchführen und sogar – wenn gewünscht – in den Räumlichkeiten unserer Kunden! So können spezifische Probleme direkt vor Ort geübt, von unseren Kunden besser aufgenommen und ihnen die bestmögliche Schulung geboten werden“, sagt Harald Lassacher, Verkaufsberater Demobus und PSA Experte der Firma Berner.

Weitere Informationen: www.berner.co.at