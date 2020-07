Puren mit neuer Gesamtvertriebsleitung

In die Zuständigkeit der neuen Gesamtvertriebsleitung fällt der Vertrieb für den Geschäftsbereich Bau mit den Regionen Deutschland, Österreich, BeNeLux, der gesamte Vertrieb für den Geschäftsbereich Industrie, der Vertrieb für die Region Osteuropa (CEE) sowie die Verantwortung für die Anwendungstechnik und das Marketing. Die Vertriebsbereiche Bau Schweiz sowie WDVS sind aufgrund der Key Accounts bis auf weiteres der puren Geschäftsleitung zugeordnet. „Mit dieser Organisationänderung möchten wir ganz allgemein den Vertrieb der puren stärken, unsere Kernkompetenzen ausbauen und vermehrt Synergien zwischen den Kompetenzbereichen Polyurethan Hochleistungs- und Konstruktionsdämmstoffe, purenit-Funktionswerkstoffe und Next Step PU generieren“, so puren Geschäftsführer Dr. Andreas Huther.

Alexander Gatto ausgeschieden

Mit Wirkung zum 30. Juni 2020 ist der bisherige Vertriebsleiter für den Geschäftsbereich Bau Deutschland / Österreich / BeNeLux, Alexander Gatto, nach 16-jähriger Tätigkeit im Bereich Vertrieb aus dem Unternehmen ausgeschieden, um sich neuen Aufgaben und Herausforderungen widmen zu können. „Wir bedauern das Ausscheiden von Herrn Gatto und wünschen ihm für seine neuen Herausforderungen viel Glück, Erfolg und die dafür erforderliche Gesundheit“, so Dr. Huther, und weiter: „Wir freuen uns, dass die Vertretung des Vertriebsleiters GB Bau DE/AT/BeNeLux bis auf weiteres ebenfalls durch Theodor Mayer wahrgenommen werden kann.“