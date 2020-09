Steiermark: Innungsvorstand bestätigt

Helmut Schabauer, Spenglermeister in Graz, Gerhard Freisinger, Sachverständiger in Graz Umgebung, sowie Josef Nestler, Glasermeister, ebenfalls in Graz tätig, werden als bewährtes Team die Geschicke der drei Branchen auch in der kommenden Funktionsperiode bis 2025 lenken. Die steirische Landesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler hat gesamt 433 Mitglieder.