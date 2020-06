Wienerberger Österreich: Neuer Vertriebsleiter für den Bereich Dach

Für die Leitung des Vertriebs der Dach-Produkte konnte Wienerberger Österreich eine erfahrene Führungskraft gewinnen: Michael Harry (39) hat mit Mai die Leitung des Dachteams übernehmen. Der gebürtige Steirer mit bautechnischer Ausbildung und langjähriger Vertriebserfahrung verfügt über fundiertes Know-how in der Steuerung und Entwicklung von Vertriebsmannschaften.

Seine beruflichen Stationen führten ihn u. a. zu Würth Österreich sowie zu Doka Österreich, wo er über mehrere Jahre verschiedene Schlüsselpositionen innehatte. In seiner letzten Position bei James Hardie Austria (vormals Fermacell) war Michael Harry Vertriebs- und Marketingleiter in Österreich. Hier zeichnete er federführend für die Einführung der James Hardie Fassadenbekleidung am österreichischen Markt und den Aufbau eines flächendeckenden Fachhändler-Netzwerks verantwortlich.

Johann Marchner, Geschäftsführer Wienerberger Österreich, zeigt sich erfreut: „Mit Michael Harry begrüßen wir einen ausgewiesenen Vertriebsprofi mit langjähriger Führungserfahrung bei uns im Haus. Ich bin davon überzeugt, dass wir dank seiner Expertise in der strategischen und operativen Vertriebssteuerung unsere Dachmarken Tondach und Koramic weiter stärken werden. Er wird mit seinem Team all unsere Partner im Handel und Dachdecker bestens servieren.“