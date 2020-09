Wienerberger verkauft Schweizer Tochter ZZ Wancor

ZZ Wancor beschäftigt in der Schweiz etwa 160 Mitarbeiter, betreibt zwei Dachziegelwerke und ein Hintermauerziegelwerk, und vertreibt Dämmstoffe direkt an Endkunden. Im Jahr 2019 erwirtschaftete ZZ Wancor einen Umsatz von fast 50 Millionen Euro. Der Verkaufserlös wird laut Angaben von Wienerberger in höhermargige Wachstumsbereiche investiert.

„Um nachhaltig und profitabel zu wachsen, überprüfen wir laufend alle unsere Geschäftsbereiche und Regionen im Zuge einer kontinuierlichen Optimierung des Portfolios. Auch wenn sich unser Geschäft in der Schweiz insgesamt gut entwickelt und vor allem das Dachziegelgeschäft eine starke Performance abliefert, sehen wir derzeit bessere Wachstumschancen in anderen Regionen und Geschäftsbereichen“, kommentiert Wienerberger CEO Heimo Scheuch den Verkauf.