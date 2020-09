Absagen für ISH 2021

"Die ISH als bedeutende internationale SHK-Messe ist ein Treffpunkt für unsere Partner und Kunden. Die Covid-19-Pandemie hat jedoch zu weitreichenden Reisebeschränkungen auf der ganzen Welt geführt. Viele unserer ausländischen Partner und Kunden werden voraussichtlich nicht nach Deutschland anreisen können, somit wird unsere wichtigste Zielgruppe auf der ISH nicht präsent sein", sagt Aquatherm-Vertriebsleiter Jorge Quintana und fährt fort: "Wir tragen die Verantwortung für die Gesundheit unserer Mitarbeiter und der Standbesucher. Aufgrund des nicht abzusehenden Risikos haben wir uns gegen eine Teilnahme entschieden."

Kaldewei sagt alle Messen bis Mitte 2021 ab

Auch Kaldewei wird an der ISH 2021 nicht teilnehmen. Doch nicht nur die Messe in Frankfurt wird abgesagt: "Eine Messe wie die ISH lebt vom persönlichen Austausch und einer hohen Internationalität. Dabei genießen die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter absolute Priorität. Leider können wir unter den aktuellen Voraussetzungen diese Sicherheit nicht garantieren und wir haben daher entschieden, nicht an der ISH 2021 teilzunehmen". erklärt Roberto Martinez, Geschäftsführer Vertrieb, die Absage.

Mit Stiebel Eltron gab vergangene Woche ein weiterer Aussteller seine Absage bekannt: "Wir haben diese schwierige Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen getroffen. Unter den momentanen Bedingungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sehen wir für uns keine zufriedenstellende Möglichkeit, das Erlebnis ‚ISH-Messebesuch‘ für unsere Partner aus dem In- und Ausland in der gewohnt hohen Qualität möglich zu machen", so Gruppengeschäftsführer Nicholas Matten.

Für alle potenziellen Aussteller gilt jedoch weiterhin auch, dass die ISH 2021 nicht nur analog in Frankfurt, sondern auch digital stattfindet. So erklärte beispielsweise Aquatherm bereits, zumindest virtuell an der Messe teilzunehmen.