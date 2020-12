Volker Löffler, Leiter Vertrieb International der AIT-Deutschland GmbH, wird die Leitung der AIT-Austria vorübergehend übernehmen, bis ein neuer Geschäftsführer gefunden ist.

Die Redaktion der GEBÄUDEINSTALLATION konnte Manfred Ceplecha telefonisch erreichen. Nachfolgend sein Statement dazu:

"Mit Freude blicke ich auf die letzten vier Jahre Aufbauarbeit in der AIT-Gruppe zurück, in denen die Grundlage für einen nachhaltigen Wachstumspfad der Marken Alpha Innotec und Novelan in Österreich gelegt werden konnte. Die Weichen sind gestellt und ich bin sicher, dass das von mir aufgebaute und hochmotivierte Team in Österreich Garant für weiteren Erfolg ist. Herzlich bedanke ich mich bei allen Kunden und Geschäftspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit. Der aktuelle Schritt erfolgt mit hoher Wertschätzung gegenüber den Eigentümern der AIT-Austria GmbH".