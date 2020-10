energy4rent stärkt Heizkurier-Gruppe

Durch diese Integration entsteht im Markt für mobile Energie einer der schlagkräftigsten und innovativsten Unternehmensgruppen im deutschsprachigen Raum. Beide Unternehmen sind schon langjährig am Markt und verzeichneten mit unterschiedlichen Bearbeitungskonzepten in den letzten Jahren ein starkes Wachstum. Wobei energy4rent seine System- und Projektkompetenz bis 15 MW speziell im Bereich Wärme und Dampf in die Partnerschaft mit einbringt, Heizkurier seine Wärme- und Kälte-Kompetenz bzw. sein Produkt-Knowhow in der Serienfertigung von mobilen Energieanlagen bis 5 MW. Mit mehr als 1.000 Mietanlagen verfügt die Heizkurier-Gruppe ab sofort über einen engmaschig, geografisch bestens verteilten Anlagenpark im deutschsprachigen Raum. Geringe Logistikkosten, Reaktionsschnelligkeit und ein zuverlässiger Kundenservice sind damit garantiert.

Projektauftrag erfüllt

Bereits 2017 erhielt der heutige "energy4rent"-Geschäftsführer Dr. Georg Patay von der Eigentümerfamilie Linsberger den Auftrag, einen passenden Partner zur Absicherung des Unternehmens zu finden. Mit dem Zusammenschluss der Heizkurier-Gruppe ist die Partnersuche nun abgeschlossen und der Projektauftrag „Unternehmensverkauf“ erfüllt. Dennoch wird auf Kontinuität und Knowhow-Transfer auch weiter großen Wert gelegt. Bis zur Komplettierung des erweiterten energy4rent Teams wird Ing. Johann Linsberger weiter als Konsulent zur Verfügung stehen. Helli Linsberger scheidet mit Ende Oktober aus dem Unternehmen aus, die Nachfolge im Office-Management ist bereits geregelt. “Großen Dank gebührt der Familie Linsberger, die mir das volle Vertrauen bei diesem spannenden Projekt entgegengebracht hat“, so Georg Patay

Regionale Marktbearbeitung im Fokus

Der deutsche und österreichische Markt unterscheidet sich traditionell in der Marktbearbeitung und im Dienstleistungsportfolio. Georg Patay: „Österreich gehört im Energiemarkt traditionell zu jenen Märkten, in denen neuartige Technologien entwickelt und Markt-Trends für andere Länder gesetzt werden. Wir werden die Kernkompetenzen und Marktkenntnisse beider Unternehmen nutzen, um rasch zum Marktführer in der DACH-Region zu werden. Daher wird 'energy4rent' auf jeden Fall seinen guten Namen behalten und ein österreichisches Unternehmen bleiben". Georg Patay wird mit seinem noch im Aufbau befindlichen Team die Expansion weiter vorantreiben. "Die Marktbearbeitung bleibt dezentral und regional, das ist mit Sicherheit eine Erfolgsgarantie“, so Marc Pehlke, Geschäftsführer der Heizkurier-Gruppe, „das Anlagen-Pooling hingegen wird aber beiden Organisationen helfen, die Kundenzufriedenheit zu steigern“.

www.energy4rent.at