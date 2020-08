Flexibel weiterbilden: Wissensvorsprung mit der ACO Webinar Academy

ACO hat die Herausforderungen der letzten Monate genutzt, um sein Service-Portfolio zeitgemäß an die Bedürfnisse seiner Kunden anzupassen und weiter auszubauen. Entstanden ist die ACO Webinar Academy, ein Online- Weiterbildungsprogramm, das aufgrund der hohen Nachfrage nun fortgesetzt wird. „Wir haben rechtzeitig erkannt, dass Homeoffice und effizientes Zeitmanagement im Büro auch in Zukunft unsere Arbeitswelt prägen wird. Unseren Kunden bieten wir mit der neuen ACO Webinar Academy online eine einfache, effiziente und effektive Weiterbildungsmöglichkeit. Der Erfolg der ersten Ausgaben war für uns Bestätigung und Motivation, unser Angebot schnell zu erweitern.“, so Dr. Ernst Strasser, Geschäftsführer von ACO Österreich. Fünf neue Onlinetermine stehen Interessierten unter https://www.aco.at/service-askaco/online-services-askaco/webinar-academy sowie https://app.livestorm.co/aco zur Verfügung. Aufgrund der regen Nachfrage sind nun erstmals zwei Webinare aus dem Bereich der Haustechnik dabei.

Die ACO Webinar Academy

Versickerung und Rückhaltung von Regenwasser mit Blockrigolen:

Dienstag, 1. September 2020 - 14:00 Uhr, Zielgruppe: Planer, Behörden und Baufirmen

Balkon- und Terrassenentwässerung, Lösungen für Mindestabstände:

Dienstag, 8. September 2020 - 14:00 Uhr, Zielgruppe: Architekten und Planer

Linienentwässerung aus der Praxis - Funktionalität in Einklang mit der Ästhetik

Dienstag, 15. September 2020 - 17:00 Uhr, Zielgruppe: Architekten, Planer, Verarbeiter

Ganzheitliches Regenwassermanagement – Umsetzung in der Praxis:

Dienstag, 22. September 2020 - 14:00 Uhr, Zielgruppe: Architekten und Planer, Behörden

Designorientierte Entwässerung von Wellness und Spa Bereichen:

Dienstag, 29. September 2020 - 14:00 Uhr, Zielgruppe: Architekten, TGA Planer, Installateure, Hotelbesitzer, Hotelbetreiber, Gastronomie

Hygienische Bodenentwässerung in Lebensmittelverarbeitung, Großküche und Getränkeindustrie:

Dienstag, 6. Oktober 2020 - 14:00 Uhr, Zielgruppe: Architekten, TGA Planer, Industrie-Planer, Installateure, Großküchenplaner, Lebensmittelindustrie

Interessierte können sich hier anmelden:

https://www.aco.at/service-askaco/online-services-askaco/webinar-academy

https://app.livestorm.co/aco