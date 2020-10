Geberit Infoveranstaltungen und Seminare erstmals online

Die Themen des Geberit Kompakt Livestreams:

• Wie wird eine bodenebene Dusche korrekt abgedichtet und was ist eigentlich die Verbundabdichtung plus?

• Braucht man unbedingt eine in der Norm geforderte Bauwerksabdichtung?

• Wo findet man Angaben über Montagehöhen und Platzbedarf von Sanitärgegenständen?

Antworten zu diesen Fragen und weiteren Themen erhalten die Teilnehmer im Livestream durch die Expertin DI (FH) Anita Wolf und die Spezialisten von Geberit. Während des Livestreams können live Fragen an die Experten gestellt werden.

Geberit Kompakt Livestream Termine:

13. Oktober 2020, 16.00-16.50 Uhr

20. Oktober 2020, 16.00-16.50 Uhr

Darüber hinaus bietet Geberit wie gewohnt Seminare an, diesmal eben jedoch online.

Insgesamt sind es sechs Onlineseminare zu den nachfolgenden Themen, die Seminarinhalte im Detail können Interessierte auf der Geberit Webseite nachlesen. Für die Teilnahme an diesen Seminaren ist eine Anmeldung notwendig.

• Barrierefreie Sanitärinstallationen – 4. November 2020 – 09.00-10.00 Uhr

• Entwässerung ganzheitlich im Griff – 4. November 2020 – 15.00-16.30 Uhr

• Schallschutz in der Haustechnik – 12. November 2020 – 09.00-10.30 Uhr

• Trinkwasserhygiene – 12. November 2020 – 15.00-16.30 Uhr

• Platzbedarf und Montagehöhen sanitärer Einrichtungsgegenstände – 17. November 2020 – 09.00-10.00 Uhr

• Alles Dicht - Bodenebenes Duschen – 17. November 2020 – 15.00-16.30 Uhr

Alle Informationen zu den Seminaren sowie eine Anmeldung finden Sie unter: https://www.geberit.at/seminare