Gratis-Onlineschulungen für Fachhandwerker

Damit Fachhandwerker jene Zeit, die sie momentan nicht bei ihren Kunden sein können, optimal nutzen können, bietet Vaillant aktuell „zweimal zwölf verschiedene Online-Schulungen an“, sagt Steffan Rumpler, Manager Training bei Vaillant Group Austria.

Die zweistündigen Vaillant Webinare werden mittels Skype durchgeführt. Die Teilnehmerzahl ist daher nach oben hin offen. Die Teilnahme an den Vaillant Kursen ist mit PC, Laptop, Handy oder Tablet möglich. „Es sind alle konzessionierten Fachhandwerker willkommen, an unseren Gratis-Schulungen teilzunehmen“, sagt Rumpler weiter. Zu technischen Herausforderungen sei es bisher kaum gekommen, „denn die meisten Fachhandwerker sind, was die IT anlangt, technisch auf dem letzten Stand.“

Die Anmeldung erfolgt über den Fachpartnerzugang (FachpartnerNET) auf www.vaillant.at/fachpartner/