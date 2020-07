Heizungsmodernisierung im Wert von 35.000 Euro zu gewinnen

Der "MeineHeizung.at"-Gewinner aus dem letzten Jahr, Markus Eisl aus Salzburg, verheizte im 3-Personen-Haushalt mit seiner alten Ölheizung rund 3.000 Liter Öl jährlich und produzierte so 8,9 Tonnen CO2 im Jahr. „Nach Umstellung wird die Familie jährlich pro Kopf nur etwa 1.260 kg CO2 verbrauchen – das ist halb so viel wie der österreichische Durchschnitt“, so Andreas Rotter. Der MeineHeizung-Schirmherr und Salzburger Installateur-Innungsmeister baut das System ehrenamtlich ein. Die GebäudeInstallation wird diesen Einbau übrigens exklusiv redaktionell begleiten. Lesen Sie unsere Einbaureportage in der Sommer-Printausgabe des "Blauen".

Ab sofort gibt es auf "MeineHeizung.at" wieder einen derartigen Heizungstausch zu gewinnen. Die Initiative legt im Vergleich zum Vorjahr noch 7.000 Euro drauf und erhöht die Gewinnsumme auf 35.000 Euro. Das klimafreundliche Gewinnpaket enthält u.a. eine Wärmepumpe von Austria Email, einen Hocheffizienzspeicher von Reflex, Tieftemperaturheizkörper von Vogel & Noot sowie eine Umwälzpumpe von Wilo.

Wer die Klimafreundlichkeit der eigenen vier Wände nicht vom Zufall abhängig machen möchte, kann sich auf MeineHeizung.at über den unkomplizierten Wechsel, Kosten und aktuelle Förderungen informieren. Auf dem Portal findet sich auch eine Karte aller registrierten „MeineHeizung“-Installateure in Österreich. Hier handelt es sich um von der WKO geprüfte Heizungsfachbetriebe. „Jetzt im Sommer ist der Zeitpunkt ideal“, so Rotter. „Aktuell fördern Land und Bund den Heizungstausch mit bis zu 11.000 Euro.“

Weitere Infos: www.meineheizung.at