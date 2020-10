Historische Neuauflage des Recknagel Taschenbuchs

Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich aus dem Taschenkalender mit den Kapiteln

Tabellen

Lüftung geschlossener Räume

Heizung geschlossener Räume

Badeinrichtungen

das inzwischen 2-bändige und rund 2.800 Seiten starke Kompendium, das neben dem sehr umfangreichen Grundlagenkapitel alle Fachbereiche der Gebäudetechnik abdeckt:

Grundlagen

Heizung

Lüftungs- und Klimatechnik

Trinkwassertechnik

Kältetechnik

Energiekonzepte

Regelwerke, Formelzeichen, Umrechnungen.

Gegenüber der Vorgängerausgabe wurden für die 80. Überarbeitete Neuauflage die folgenden Kapitel neu bearbeitet oder einer wesentlichen Überarbeitung unterzogen oder erweitert:

Grundlagen

Im Kapitel Wärmetechnische Grundlagen wurden vor allem die Themen Brennstoffe und Verbrennung überarbeitet. Das Kapitel Akustische Grundlagen wurde überarbeitet. Im Kapitel Messtechnische Grundlagen wurde vor allem das Thema Staubmessung neu bearbeitet. Das Kapitel Energiewirtschaftliche Grundlagen wurde überarbeitet. Im Kapitel Planerische Grundlagen wurde vor allem das Thema Simulation neu bearbeitet.

Heizungstechnik

Im Kapitel Allgemeines wurde vor allem das Thema Wärmenetze überarbeitet. Im Kapitel Systemübergreifende Gebiete wurde vor allem das Thema Öllageranlage überarbeitet. Im Kapitel Berechnung und Auslegung der Heizungsanlagen wurde vor allem das Thema Gasleitungen überarbeitet.

Lüftungs- und Klimatechnik

Im Kapitel Maschinelle Lüftung wurde vor allem das Thema Lufterhitzer und Luftkühler neu bearbeitet. Im Kapitel Ausführung für verschiedene Nutzungsarten wurden vor allem die Themen Laboratorien, Museen, Tierställe und Tunnel neu bearbeitet.

Energiekonzepte

Im Kapitel Energiekonzepte auf Quartiersebene wurde vor allem das Beispiel zu Energiekonzepten auf Quartiersebene erweitert.

Zur 80. überarbeiteten Neuauflage erscheint das „Taschenbuch für Heizung+Klimatechnik – DER RECKNAGEL“ nun in Anlehnung an die Erstausgaben in historischem Design – in schwarzer Kunstleder-Optik mit Goldprägung.

Basisversion (Printausgabe) jetzt vorbestellen.

ISBN 978-3-96143-090-1 € 175,65

Premiumversion (Printausgbe + E-Book-PDF-Download) jetzt vorbestellen.

ISBN 978-3-96143-091-8 € 273,79

E-Book-PDF-Downlaod jetzt vorbestellen.

ISBN 978-3-96143-092-5 € 175,65