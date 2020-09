Knauf übernimmt Dornbracht

Damit stellt Dornbracht die Weichen für den Ausbau seiner Wettbewerbsfähigkeit im globalen Markt und stärkt seine Position als einer der internationalen Designführer der Sanitärbranche.

Winfried Tillmann, Sprecher der Familie Knauf: „Wir freuen uns als langfristig agierender Investor und zukünftiger Mitgesellschafter das nachhaltige und beschleunigte Wachstum des Unternehmens zu sichern.”

Im Zuge dieser Veränderung werden Andreas und Matthias Dornbracht die Führung an den künftigen Vorstandsvorsitzenden Stefan Gesing (42) übergeben, der zuletzt CFO und Mitglied des Vorstands der Grohe AG war, davor CFO von Thyssenkrupp Industrial Solutions.

Aufsichtsratsvorsitzender der Dornbracht AG & Co. KG wird Matthias Dornbracht (59), der mit seiner Familie einer einer der Hauptgesellschafter bleibt. Andreas Dornbracht (61 ) wird aus dem Unternehmen ausscheiden, um sich mit seiner Beteiligungsgesellschaft neuen Projekten zu widmen.

Durch den bereits 2018 stattgefundenen Einstieg der vierten Generation bleibt die Gründerfamilie mit Alexander Dornbracht (34) und Konstantin Dornbracht (33) in führenden Positionen vertreten.