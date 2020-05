Laufen Austria mit neuem Vorstand

Christian Schäfer (43) kann auf eine fast 10jährige Managementerfahrung in der Laufen-Gruppe verweisen: Nach dem Start im Schweizer Headquarter von Laufen im Marketing und Produktmanagement führte Christian Schäfer ab 2015 die Geschäfte bei der Laufen-Tochter in Norwegen. Seit 2017 ist Christian Schäfer stellvertretender Geschäftsführer bei Laufen Austria und wird nun als Vorstand die Neuausrichtung des Unternehmens in Österreich weiter vorantreiben. Dazu gehört die Stärkung von Vertrieb und Service in Wilhelmsburg (NÖ) sowie der Ausbau der Produktion und des Innovationszentrums in Gmunden (OÖ).

Marc Viardot folgt dem neuen Roca Konzern-CEO, Alberto Magrans in die Zentrale nach Spanien. Als Corporate Marketing & Design Director ist er für die Entwicklung aller Marken der Roca-Gruppe verantwortlich, wodurch er auch weiterhin die Ausrichtung der Marke Laufen prägen wird.