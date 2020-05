Neue Holter-Bäderausstellung in Bayern

"Mit Passau eröffnen wir nach Obertraubling im Jahr 2019 unsere zweite Mein Holter Bad Ausstellung in Deutschland. Von unserer Zentrale in Wels sind beide Standorte zeitnah erreichbar und wir können unsere Logistik- und Dienstleistungen auch Installateuren in Bayern anbieten", sagt Holter Geschäftsführer Michael Holter, der das Unternehmen gemeinsam mit seiner Cousine Jasmin Holter-Hofer in fünfter Generation führt.

Alle vier Leistungsbereiche

Konsumenten erhalten in neun Mein Holter Bad Ausstellungen in Österreich und zwei in Bayern Beratung rund um Badezimmer und Co. Das Familienunternehmen zeigt am neuen Standort alle vier Leistungsbereiche unter einem Dach: Badezimmer sowie Wellness & Pool ebenso wie Hauswirtschaftsraum und Haustechnik. "Die Kunden können sich bei uns inspirieren lassen und neue Ideen holen“, sagt Christian Rauchfuß, Ressortleiter Verkauf Holter. „Darüber hinaus setzen wir auf umfassende fachkundige Information. Dabei zeigen wir auch auf, was beispielsweise Badezimmer- oder Heizungskauf langfristig bedeuten und was es in der Planung zu berücksichtigen gilt.“ Holter bringt in diesem Zusammenhang auch die Themen Hygiene und Nachhaltigkeit ins Spiel. Recyclebare Materialien oder Produkte regionaler Hersteller - darunter Marken und Sortimente von Produzenten, die bisher im bayerischen Raum nicht zu finden waren - stehen dabei im Fokus. Wassersparende Armaturen und bakterien- bzw. keimtötende Oberflächen auf nahezu allen keramischen Oberflächen runden das Angebot ab.