Online: Kaldewei lädt zum "Profi-Tag" ein

Beim "Kaldewei Profi-Tag" erfahren Sanitär-Fachhandwerker, welche Montagesysteme die Installation emaillierter Duschflächen besonders schnell und sicher ermöglichen - ganz gleich, ob für die emaillierte Rinnendusche Nexsys oder beim schnellen Einbau von Duschen direkt auf dem Estrich mit dem Wannenträger Extraflach von Kaldewei. Ebenfalls am Plan steht die Präsentation der neuen System-Installationsbox "SIX-Box", mit der nun die Montage von Duschflächen und Badewannen noch einfacher erfolgen soll. Alexander Muster und Martin Schäpermeier von Kaldewei erläutern gemeinsam mit der Anlagenmechanikerin Sandra Hunke die Installationssysteme.



Der "Kaldewei Profi-Tag" findet am Mittwoch, den 12. Mai von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr statt. Auf www.kaldewei.de können sich Interessenten anmelden.



Die Veranstaltung wird durch den "Tag der Badplanung" für Bauherren und Sanierer am Folgetag ergänzt. Durch das Event am 13. Mai möchte Kaldewei gerade jetzt, wo viele Ausstellungen geschlossen oder nicht gut besucht sind, den Verkauf durch den Sanitärhandel und das Fachhandwerk aktiv unterstützen und fördern.