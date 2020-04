Petra Wolf kehrt zu Chillventa zurück

Petra Wolf ist für die Branche eine gute Bekannte, denn sie war maßgeblich an der Entwicklung der Chillventa beteiligt. Sie verantwortet nun künftig in ihrer Funktion als Bereichsleiterin Expo & Conference und als Mitglied der Geschäftsleitung der NürnbergMesse die internationale Kälte- und Klimaleitmesse. Dazu gehört auch das weltweite Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpen-Netzwerk. Dies umfasst neben der Chillventa unter anderem den European Heat Pump Summit, die ACREX India und REFCOLD INDIA. Das Cluster Building & Construction mit insgesamt acht Veranstaltungen allein in Nürnberg wird dann ebenfalls in ihrem Verantwortungsbereich liegen.

Kältetechnik laut Wolf für Leben essenziell

"Gerade in diesen schweren Zeiten der Corona-Pandemie zeigt sich einmal mehr, wie wichtig die Kältetechnik für unser Leben ist. Lebensmittel ebenso wie Medikamente würden ohne die richtige Kühlung verderben. Kühlketten könnten nicht stringent aufrechterhalten werden und Waren würden uns nicht mehr frisch und genießbar erreichen. Rechenzentren würden überhitzen oder gar ausfallen und so unsere Kommunikation lahmlegen. Ohne das Kältehandwerk, die Anlagenbauer und -betreiber, die Hersteller sowie Dienstleiter wie Logistikunternehmen würde unser Leben nicht mehr möglich sein. Hier wird Großes für uns alle geleistet“, so Petra Wolf.

"Chillventa eine Herzensangelegenheit"

"Die Chillventa und die Branche war und ist für mich immer eine Herzensangelegenheit, die ich in den vergangenen Jahren stets gerne im Blick behalten habe. Mit den Menschen und den Themen rund um die Messe fühle ich mich seit Anbeginn verbunden. Das ist vor allem darin begründet, dass wir vor nun über einem Jahrzehnt das Konzept der Chillventa zusammen mit unseren Ausstellern aus der Taufe gehoben und entwickelt Petra Wolf zurück an Bord der Chillventa Presseinformation – April 2020 Seite 2/2 haben – und der Erfolg gibt dem Konzept recht, denn es funktioniert ausgezeichnet. Das zeigt deutlich die herausragende Entwicklung der Chillventa. Darauf bin ich natürlich stolz und freue mich sehr auf die Chillventa im Oktober 2020, auch in diesen bewegte Zeiten“, so Wolf weiter.