"Privatbad Partner" profitieren von exklusiven Vorteilen

"Mit der Verbindung der Produktwelten vor und hinter der Wand schaffen wir einen wesentlichen Mehrwert für den Installateur und auch für den Endkunden. Das neue Partnerkonzept baut die Brücke zwischen Produzent und Nutzer: Auf der einen Seite liefern wir hochwertige Produkte und steigern mit verstärkter Endkundenkommunikation die Nachfrage. Auf der anderen Seite ist es der Installateur, der die Bäder plant und baut. Ihn holen wir als zentralen Partner nun noch stärker mit ins Boot“, erklärt Guido Salentinig, Geschäftsführer der Geberit Vertriebsgesellschaft. „Im Badezimmer kommen ganz unterschiedliche Produktgruppen zum Einsatz, und Geberit bietet sie alle aus einer Hand. Das vereinfacht nicht nur die Abwicklung für den Installateur um ein Vielfaches, sondern gibt auch dem Endkunden die Sicherheit, dass sich alles in seinem Bad optimal ineinanderfügt“, sagt Peter Ernst, Verkaufsleiter Design und Ausstellung bei Geberit. Er erklärt, dass sich bei Geberit für praktisch alle Anforderungen und Preisvorstellungen eine passende Lösung findet: „Bei der Entwicklung unserer Produkte haben wir die Nutzerbedürfnisse, wie etwa Sauberkeit, Komfort, Barrierefreiheit, Platzangebot, Benutzerfreundlichkeit und Design, stets fest im Blick. In Kombination mit der beeindruckenden Sortimentsbreite und -tiefe kann Geberit daher praktisch für jeden Anspruch das passende Komplettbad bieten – und das in unterschiedlichen Preisklassen.“

Starke und verlässliche Partnerschaft

Wie im gesamten Hinterwand-Bereich, ist auch beim Privatbad ist der Installateurbetrieb für Geberit der zentrale Partner. Und dieser wird in seiner Arbeit bestmöglich unterstützt – etwa durch Schulungen sowie materielle und digitale Verkaufsunterstützung. Das Geberit Privatbad Konzept bündelt nun bereits bestehende Angebote, wie z.B. informatives Bild- und Videomaterial, das Kalkulationstool, den 3-D-Planer oder den Online-Katalog, und setzt zudem weitere interessante Anreize. „Wir sind den Installateurbetrieben seit jeher ein starker und verlässlicher Partner. Die neue ‚Partnervereinbarung Privatbad‘ ist ein wichtiger Schritt, diese Kooperation weiter zu stärken und auszubauen. Als Privatbad Partner von Geberit kann man sich auf die geballte Kraft eines innovativen Großunternehmens stützen und daraus einen echten Mehrwert generieren“, betont Salentinig.

Weiterer Ausbau des Angebots

Der etablierte dreistufige Vertriebsweg wird natürlich auch künftig beibehalten. Dennoch will Geberit den Endkunden verstärkt direkt ansprechen. „Insbesondere, was unsere Produkte vor der Wand betrifft, ist es wichtig, dem Nutzer Tools an die Hand zu geben, die ihn bei der Konkretisierung seiner Wünsche und Anforderungen an die individuelle Badgestaltung unterstützen. Hier sind digitale Angebote, wie etwa das Inspirations-Tool oder die Fachpartner-Vorstellung und -Suche, besonders hilfreich“, weiß Salentinig und ergänzt: „Unsere aktive Endkunden-Kommunikation kommt wiederum direkt dem Installateur zu Gute, weil sie den Verkauf der Produkte einfacher macht.“

Fokus auf Digitalisierung

Die digitalen Informationsquellen werden zudem kontinuierlich durch neue Angebote ergänzt, wie zuletzt durch den virtuellen Showroom. Dieser greift interessante sanitäre Themenbereiche auf und macht verschiedenste Badserien erlebbar. „Auch für Installateure sind im Rahmen der Partnervereinbarung schon in naher Zukunft weitere nützliche Online-Tools geplant, die die Arbeit unserer Privatbad Partner einfacher und damit auch lukrativer machen. Wir sind hier erst am Anfang eines vielversprechenden gemeinsamen Weges“, sind sich Salentinig und Ernst einig.