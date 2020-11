Maschine verwandelt Luftfeuchtigkeit in Trinkwasser

Der Gesamtsieg des in diesem Jahr coronabedingt virtuell abgehaltene Energy Globe Austria - also die Auszeichnung der besten Umweltprojekte - geht an das Projekt "Phantor" der oberösterreichischen Firma Imhotep. Phantor ist eine Maschine, die aus Luftfeuchtigkeit Trinkwasser in großen Mengen erzeugt.