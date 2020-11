Schneller zur Ware dank ABEX-Blitzabholung

So funktioniert die ABEX-Blitzabholung: Die Installateurpartner rufen im ABEX ihrer Wahl an und bestellen die benötige Ware. Diese wird von den Mitarbeitern der insgesamt 34 Fillialen innerhalb einer Stunde gesammelt bereitgestellt und braucht nur noch abgeholt zu werden. So verlieren die Installateurpartner keine Zeit und können sich voll auf ihre Arbeit und ihre Aufträge konzentrieren.

"Mit der ABEX-Blitzabholung bieten wir unseren Installateurpartnern einen äußerst attraktiven, neuen Service an. Die GC-Gruppe-Österreich schafft Freiräume, damit sich ihre Installateurpartner auf das wirklich Wichtige konzentrieren können!“, betont Herbert Aichinger, ABEX-Verantwortlicher bei der GC-Gruppe-Österreich.

Auf Wunsch auch kontaktlos

Aufgrund der derzeitigen Lage bietet ABEX darüber hinaus auch an, die bestellten Waren auf Wunsch auch kontaktlos zu übergeben. Vom Anruf bis zur Abholung der Ware soll laut dem Warenhändler im Idealfall nur eine Stunde vergehen.

Alle Standorte der ABEX-Fillialen finden sie unter: www.gc-gruppe.at/de/standorte/list