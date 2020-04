Schrittweise Öffnung der Handwerksbetriebe angekündigt

"Unter klaren Sicherheits- und Hygienevorschriften ist – unter gleichzeitiger Fortführung der Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter - ein Kundenkontakt in absehbarer Zeit wieder möglich und die Betriebe können wieder versuchen, Boden gut zu machen", fährt Scheichelbauer-Schuster fort.

Bisher konnte in den Handwerksbetrieben produziert werden, in Werkstätten bzw auf Baustellen gearbeitet werden, Geschäfts- und Verkaufslokale waren aber seit dem 16. März geschlossen.

„Für einige Händler wird das ein kleiner Rettungsanker sein, der die Verluste wenigstens etwas einschränkt“, sieht Handelsobmann Peter Buchmüller diesen Weg als kleinen, aber wichtigen ersten Schritt in Richtung Normalität. "Auch kann dadurch der Kaufkraftabfluss in Richtung internationaler Online-Giganten etwas gestoppt werden", so Buchmüllers durchaus berechtigte Hoffnung.

„Gerade in der Krise sollten sich angesichts des bevorstehenden enormen Budgetdefizits alle bewusst sein, wie wichtig es ist, dass jeder Euro in Österreich bleibt“, appelliert Buchmüller an Herrn und Frau Österreicher. „Wirtschaft sind wir alle – und die Krise können wir nur meistern, wenn wir alle zusammenstehen: gesundheitspolitisch, was die Maßnahmen zur Eindämmung der Neuinfektionen betrifft und wirtschaftspolitisch, was die Entscheidung der Menschen in unserem Land betrifft, bei wem sie einkaufen.“

Alle Informationen zum Coronavirus sowie eine Übersicht der für die Branche relevanten Artikel finden Sie unter: https://www.bauforum.at/gebaeude-installation/coronavirus-wir-haben-fuer-sie-alle-infos-im-ueberblick-194844