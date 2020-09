Smarte Warmwasserspeicher als Lösung gegen Netzschwankungen

Die Lösung ist so verblüffend wie simpel: Ist mehr Strom im Netz vorhanden, als aktuell verbraucht wird, wird der Boiler durch das integrierte IoT-Modul über Mobilfunk aktiviert, das Wasser in seinem Inneren erwärmt. Bei zu wenig Stromangebot muss dafür weniger Strom für die Bereitung von Warmwasser aufgewendet werden.

Die in ganz Österreich eingesetzten rund 650.000 Warmwasserboiler repräsentieren damit ein nutzbares Speicherpotential von etwa 1,2 TWh. Dies entspricht der Spitzenenergie von rund 225 Windrädern.

Die erste Pilot-Wohnhausanlage der alpenländischen gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft in Kooperation mit der TIWAG in Völs ist bereits seit 2019 aktiv und es konnten durch eine intelligente Bewirtschaftung schon erste Erfolge erzielt werden. Im nächsten Schritt planen TIWAG, Alpenländische gemeinsam mit A1 und Austria Email den Rollout einer Vorserie mit 250 Stück in Tirol, welcher im Herbst 2020 beginnen soll.

Thomas Arnoldner, CEO A1 Telekom Austria Group, betonte: „Um die Energiewende schaffen zu können, ist der kluge Einsatz von digitalen Lösungen gefordert. Innovative Ideen, die der Wirtschaft und der Umwelt einen Mehrwert bringen, sind mehr denn je gefragt. Mit den smarten Boilern made in Austria setzen wir zudem auf das umweltfreundlichste Speichermedium überhaupt: auf Wasser.“

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler erklärte: "Klimaschutz ist die große Frage unserer Zeit. Gemeinsam haben wir die Kraft, ein gutes Leben auf unserem Planeten zu sichern. Die Bundesregierung hat daher 100% Erneuerbaren Strom als Ziel bis 2030 festgesetzt. Dazu braucht es Länder und Gemeinden, ebenso wie die Wirtschaft und BürgerInnen mit an Bord. Der smarte Boiler von A1 und Austria Email zeigt uns, wie viel Innovation in unseren Unternehmen steckt, wie viele innovative Lösungen es schon gibt, wie wir damit zu Vorreitern um die besten Produkte der Zukunft auch wirtschaftlich erfolgreich werden. Großartig dabei: BürgerInnen werden zum aktiven Teil der Energiewende, indem sie ihren eigenen Haushalt zu einem Teil davon machen“

„Bis vor kurzem wurde das Potenzial moderner Warmwasser- und Heiztechnik bei der Bewältigung der Klima- und Wirtschaftskrise unterschätzt. Mit einer neuen gemeinsam entwickelten Technologie aus heimischer Produktion können wir tausende Haushalte direkt in die Energiewende einbinden. Als zusätzlicher Benefit zur smarten Technik können Haushalte ihre Betriebskosten reduzieren“, bekräftigte Martin Hagleitner, CEO der Austria Email AG und Groupe Atlantic Konzernleitung DACH Region.

Nähere Infos: https://www.a1energysolutions.at/smartspeicher/