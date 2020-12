Spenden-Kooperation zwischen Frauenthal und Licht ins Dunkel

Gemeinsam wollen beide Firmen Menschen mit Behinderung und Familien und Kinder in Not unterstützen.

Johannes Pfeil, Managing Director bei Wieland Möllersdorf, und Constantin Wollenhaupt, Marketingleitung bei Frauenthal, sind sich einig: "Soziales Engagement und unternehmerisches Gewissen sind zu jeder Zeit wichtig. Unsere beiden Firmen sind erfolgreich durch das herausfordernde Jahr gekommen. Da möchten wir einen Teil an die Gesellschaft zurückgeben. Licht ins Dunkel garantiert, dass die Hilfe ankommt. Das hat uns überzeugt. Daher verzichten wir heuer auf große Werbegeschenke und freuen uns stattdessen Menschen in Not ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und ihnen das Leben ein wenig besser zu machen."