Das moderne Paracelsus Bad & Kurhaus liegt im Herzen Salzburgs und grenzt an den weltberühmten Mirabellgarten. Das Gebäude, geplant von „Berger + Parkkinen“, spiegelt die eleganten Formen des Wassers wider, wo unter anderem im Bad die Deckengestaltung mit Keramikpaneelen die an Meereswellen erinnern. In der Saunalandschaft gewähren große Fenster spektakuläre Ausblicke auf die Altstadt. Neben LED-Leuchten minimieren Reflektoren und Linsenobjekte den Stromverbrauch. Am Dach liefert ein Sonnenkraftwerk die Energie für die Lüftungs- und Klimaanlage. In den Becken ist ein System von Unterwasserkameras integriert.

Rund um die Becken, in den Gängen zu den Duschen und Garderoben sorgt Entwässerungstechnik von Aschl für ein schnelles Auftrocknen der Böden.

Komfort und Sicherheit für die Badegäste gehen eben vor. Die "SPArin" gilt dabei dank ihrer schlichten Eleganz als Blickfang. „Wir haben bei diesem tollen Projekt viele architektonische Feinheiten bestmöglich umgesetzt“, resümiert CEO Ing. Roman Aschl, "so zeichnet die 'SPArin' parallel verlaufend die Ränder der fünf Becken in feinen Edelstahl-Linien glänzend nach".

Die Zusammenarbeit mit dem Aschl-Team stuft Ing. Hans Bodner Baugesellschaft KG aus Wals als „super“ ein: „Wir haben jede Unterstützung bekommen, alles wurde schnell abgewickelt. Es hat alles gepasst!“ Aschl-Technik ist auch im Parkhaus eingebaut: Dort garantiert das Modell "Securin" die Entwässerung der oberen Dichtebene zwischen Pumpensümpfen.

