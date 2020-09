Voller Erfolg der ersten LSI-Lehrlingstage

Die Bilanz: 60 von 63 Teilnehmern möchten nächstes Jahr gerne wiederkommen. Für die anderen drei stellt sich die Frage nicht, sie werden dann ihre Lehre bereits abgeschlossen haben.

“Das duale Ausbildungssystem von Berufsschule und Betriebspraxis funktioniert gut. Unsere Lehrlingstage sind eine Ergänzung. Hier fördern wir ganz gezielt den Austausch der Lehrlinge untereinander und vernetzen sie mit wichtigen Repräsentanten der Branche. Auch die Freude am praktischen Tun wollen wir stärken”, so LSI-Geschäftsführer Jürgen Klauser. Dementsprechend bunt wurde das Programm laut eigener Aussage gestaltet: Unter anderem experimentierten die Jugendlichen beim Duschkabinenaufbau mit innovativen Materialien, erfuhren in der “Lebenswelt Wasser” in Stainz spannende Fakten rund um den Grundstoff des Lebens, stärkten beim Mentaltraining ihre Stressresistenz und bekamen kleine Einblicke in Verkauf und Marketing. Im Klettergarten wurde der Teamgeist gestärkt und beim abendlichen Lagerfeuer lief dann der Schmäh zwischen Salzburgern, Nieder- und Oberösterreichern, Steirern und Burgenländern auch abseits der fachlichen Agenden.

Unter den Vortragenden befanden sich Vertreter namhafter Firmen der Haustechnikbranche wie vom Biomassekessel-Hersteller ETA, vom Wärmepumpen-Pionier KNV oder vom Installationssysteme-Entwickler MHS. Teilweise kamen die Geschäftsführer persönlich, um die jungen Leute zu motivieren. „Dass die Geschäftsführer von KNV und MHS selber mal Haustechniker waren, hat mich schon beeindruckt. Da merkt man, wie weit man es in unserem Beruf bringen kann, wenn man gut ist”, resümierte beispielsweise der 18-jährige Lukas aus der Steiermark.

"Echt ein geiler Beruf"

Die Durchführung der Lehrlingstage in Zeiten von Corona verlangte dem etwa 10-köpfigen Veranstalterteam der LSI einiges an organisatorischem Geschick ab. Im nächsten Jahr hofft man, den Nachwuchs-Event ohne Abstandhalten und erhöhten Hygienemaßnahmen abhalten zu können. Nach den drei intensiven Tagen kehrten alle Lehrlinge gesund und munter in ihre Stammbetriebe in ganz Österreich zurück – im Gepäck hatten sie viele neue Erfahrungen, Impulse und die Überzeugung, „dass Installateur echt ein geiler Beruf ist”, wie es der 15-jährige Stefan aus Oberösterreich ausdrückte.

Informationen zur LSI finden Sie unter: www.lsi.at