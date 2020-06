Weltleitmesse ISH soll wie geplant stattfinden

Der Wunsch nach – wenn auch durch Hygiene- und Abstandsmaßnahmen regulierter – persönlicher Begegnung ist in der Branche hoch. Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt: „Messen sind insbesondere in diesen Zeiten entscheidende Business-Plattformen zur Wirtschaftsförderung. Wir freuen uns deswegen sehr über das grüne Licht aus der Politik. Der Bedarf der SHK-Branche ist hoch, nach monatelangen Messeausfällen zu ordern und insbesondere im persönlichen Gespräch wieder neue Kontakte zu gewinnen. Mit diesem Konzept senden wir ein positives wirtschaftliches Signal: Die ISH gibt alles, um der SHK-Branche die Plattform zu geben, die sie braucht. Oberstes Gebot ist die Sicherheit und die Gesunderhaltung aller Aussteller, Besucher, Servicepartner und Mitarbeiter.“

Die ISH bringt mit ihrer DNA „Water. Energy. Life.“ die lebenswichtigen Dinge auf den Punkt. Sie ist die internationale Leitmesse für moderne, hocheffiziente Heizungstechnik, Energiemanagementsysteme sowie Energiespeicherung und zeigt die Lösungen zur Erreichung der Klimaschutzziele. Die Messe steht für die intelligente Gebäudetechnik der Zukunft und stellt dabei Themen wie Digitalisierung, BIM (Building Information Modeling), Indoor Air Quality oder auch hygienische Aspekte der Raumlufttechnik in den Fokus. Zugleich ist die ISH der zentrale Marktplatz für den Wellness- und Gesundheitsstandort Bad und Trendbarometer für Baddesign und innovative Sanitärlösungen im privaten wie auch öffentlichen Bereich.

Zur ISH treffen sich Handwerk, Industrie, Handel sowie Planer und Architekten alle zwei Jahre in Frankfurt am Main. Die ISH ist der bedeutendste Ort für persönliche, geschäftliche Beziehungen der SHK-Welt und bedeutendster Schauplatz, an dem SHK-Produkte erlebbar gemacht werden. Die nächste Veranstaltung findet vom 22. bis 26. März 2021 (Montag bis Freitag) statt.

Weitere Infos: www.ish.messefrankfurt.com.