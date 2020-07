Absage der Rosenheimer Fenstertage 2020

„Nach intensiven Diskussionen sind wir zu dem Entschluss gekommen die Rosenheimer Fenstertage für 2020 abzusagen, denn alles was die Fenstertage ausmacht – volle Vortragssäle, dichtes Gedränge in den Pausen, intensives persönliches Networking, ein feucht-fröhlicher Festabend – kann nicht mit einem guten Gewissen durchgeführt werden“, begründet das Team des ift Rosenheim die Entscheidung, die Rosenheimer Fenstertage 2020 ausfallen zu lassen.

Neues Format: Rosenheimer Online-Dialog

Die Absage bedeutet aber keinen Stillstand: Gerade wird an einem neuen digitale Format, gearbeitet, das am 8. Oktober 2020 Premiere haben soll – der „Rosenheimer Online-Dialog“. Im Rahmen dieses Formats ist ein zweieinhalbstündiger Livestream, bei dem drei aktuelle Themen im Rahmen von moderierten Gesprächsrunden präsentiert und diskutiert werden – unter Einbeziheung von Publikumsfragen. Am Nachmittag des 8. Oktober 2020 wird zusätzlich ein „Digitaler Meeting-Point“ angeboten, bei dem auf einer Buchungsplattform Zeitslots zu ausgewählten Themen online gebucht werden können. Die Themen des Rosenheimer Online-Dialogs werden Anfang August bekanntgegeben.

Nähere Informationen: www.ift-rosenheim.de