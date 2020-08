Ältester steirischer Glaserbetrieb geehrt

Die Glaserei Gruber ist ein erfolgreicher Familienbetrieb und hat sich unter der heutigen Geschäftsführung auf drei Standorte erweitert – zum Unternehmen in Bruck wurden Betriebe in Aflenz und Mürzzuschlag übernommen. Die Ausbildung der eigenen Fachkräfte war den Unternehmern immer wichtig, in den letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche Lehrlinge ausgebildet. Aber auch hier wird, so Seniorchef Glasermeister Peter Gruber, der Facharbeitermangel spürbar, und auch die renommierte Glaserei muss zunehmend geringere Bewerbungszahlen verzeichnen.

Hauptkunden der Glaserei Gruber sind vor allem private Auftraggeber. Das Team freut sich, dass die Kunden – heuer wohl auch vermehrt durch den Lockdown in der Coronakrise – immer größeres Augenmerk auf die Aufwertung des Wohnbereichs legen. Mit treuen Kunden und Sohn Michael, ebenfalls Glasermeister und in der Geschäftsführung tätig, scheinen die Zukunft und weitere Firmenjubiläen gesichert.

www.glaserei-gruber.at