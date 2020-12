Bundesinnungsmeister Walter Stackler: „Trendentwicklungen weitergeben“

Der Begründer der österreichischen „Glaser-Zeitung“, Carl Glößl, war Anfang des 20. Jahrhunderts einer der bedeutendsten Vorsteher der österreichischen Genossenschaft der Glaser und hat viele Reformen für das Gewerbe initiiert und durchgesetzt. Welchen Stellenwert hat die Innung heute, was sehen Sie als ihre wichtigsten Aufgaben?

Walter Stackler: Carl Glößl war ganz sicher ein bedeutender Vordenker und Visionär für die Glaserschaft. Einige seiner Ideen sind bis heute noch aktuell, da hat sich an den Aufgaben nicht sehr viel verändert. Zweifellos durchleben die Gesellschaft und die Wirtschaft aktuell einen Transformationsprozess, der in atemberaubender Geschwindigkeit abläuft. Es stellt sich die zentrale Frage: Wie werden sich das Handwerk und speziell die Glaserbetriebe in den kommenden Jahre verändern? Eine unserer heutigen Aufgaben ist mit Sicherheit, die möglichen Trendentwicklungen richtig einzuordnen und den Glasern als Anregung weiterzugeben.

Wie hat sich das Glasergewerbe in den letzten Jahrzehnten entwickelt? In der Namensgebung wurde aus dem Glaser wurde der Glasbautechniker. Was bedeutet das in der Praxis – für den Handwerker und für den Kunden?

Aufgrund der steigenden Produktvielfalt und -komplexität nimmt der Beratungsbedarf der Kunden und damit der Beratungsaufwand für unsere Betriebe stetig zu. Eine qualifizierte Produktauswahl durch den Glaser-Fachbetrieb wird somit unverzichtbar. Ebenso fordern Kunden immer mehr eine schnelle und verbindliche Preisnennung vor Auftragsbeginn ein.

Wie sehen Sie die Zukunft des Glaserhandwerks? Was wird in den nächsten Jahren von den Glasbautechnikern gefordert?

Die Kenntnis und Einhaltung von Normen und Vorschriften wird weiter an Bedeutung gewinnen und in vielen Fällen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Ohne aktive Erschließung neuer Geschäftsfelder wird es für viele Betriebe langfristig um das existenzielle Überleben gehen. Für die Glasereibetriebe gilt es deshalb, die aktuellen und künftigen Entwicklungen genau zu beobachten, die damit verbundenen Herausforderungen anzunehmen und die für den Betrieb sinnvollen Chancen konsequent zu nutzen. Wer die sich bietenden, vielzähligen Potentiale für sein Unternehmen nutzt, hat Zukunft.

Welche Rolle spielt eine Fachzeitschrift für die Branche? Und nachdem wir schon so viele Gratulationen bekommen haben – was wünschen Sie sich von der GLAS?

Fachzeitschriften dienen der beruflichen und fachlichen Information zur Weiterbildung. Sie vermitteln Fachwissen. Über Jahre hinweg hat sich die Glaserzeitung kontinuierlich entwickelt und ist dadurch für uns Glaser eine hervorragende Möglichkeit der Fortbildung.

Für unsere Innung ist die GLAS zudem ein Sprachrohr zu unseren Mitgliedern, wo wir aktuelle Informationen weitergeben können. Ich wünsche mir weiterhin so gute Zusammenarbeit und viele Informationen aus der österreichischen und internationalen Glasbranche und interessante Fachbeiträge.

Ich danke der Redaktion für ihre wertvolle Arbeit und die gute Zusammenarbeit und wünsche dem gesamten Team viel Erfolg für die nächsten Jahre.