Corona Hilfs-Fonds: FAQ zur Hilfe für Betriebe

Wenn Sie inzwischen den Überblick über die möglichen Unterstützungen für Unternehmer verloren haben, hier eine kurze Zusammenfassung. Das Paket der österreichischen Bundesregierung für Betriebe beinhaltet folgende Hilfsmaßnahmen:

Corona Kurzarbeit

Kurzarbeit ist die vorübergehende Herabsetzung der Normalarbeitszeit und des Arbeitsentgelts wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Sie hat den Zweck, die Arbeitskosten vorübergehend zu verringern und die Beschäftigten zu halten. In Kurzarbeit verringern die Beschäftigten ihre Arbeitszeit um bis zu 90 Prozent und erhalten den Großteil ihres bisherigen Entgelts weiter. Der Arbeitgeber erhält vom AMS, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, die sogenannte Kurzarbeitsbeihilfe.

Weitere Informationen:

https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/kurzarbeit

https://www.wko.at/service/corona-kurzarbeit.html#heading_allgemein

Corona Härtefall-Fonds

Der Corona Härtefall-Fonds soll zur Verbesserung der persönlichen Lebenshaltung von Kleinstunternehmern bis zehn Mitarbeiter und EPU dienen. Er schüttet in zwei Phasen aus. Phase 1 ist am 17.04.2020 ausgelaufen. Für Phase 2 können seit 20.04.2020 Anträge bei der WKO gestellt werden. Mit einem Zuschuss von maximal 2.000 Euro pro Monat soll für maximal drei Monate der Verdienstentgang – gesamt also bis zu 6.000 Euro – abgefedert werden.

Weitere Informationen:

https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-phase-2.html

Corona Hilfs-Fonds

Der Corona Hilfs-Fonds dient zur Absicherung des Unternehmens. Er soll jenen Unternehmen rasch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, die unter den Maßnahmen der Corona-Krise leiden. Der Corona Hilfs-Fonds wird von der neugegründeten COFAG, der Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes GmbH, gemeinsam mit aws, ÖHT und OeKB und der eigenen Hausbank abgewickelt. Neben Garantien der Republik umfasst der Corona Hilfs-Fonds direkte Zuschüsse für Unternehmen.

Weitere Informationen:

https://www.aws.at/aws-ueberbrueckungsgarantien/?ref=topnews

https://www.aws.at/fixkostenzuschuss-1/?ref=topnews

https://www.wko.at/service/faq-corona-hilfs-fonds.html

FRAGEN UND ANTWORTEN ZUM CORONA HILFS-FONDS

Für welche Unternehmen steht der Corona Hilfs-Fonds bereit?

Unternehmen und Branchen, die durch Maßnahmen wie Betretungsverbote, Reisebeschränkungen oder Versammlungsbeschränkungen besonders betroffen sind und Liquiditätsprobleme haben. Darüber hinaus soll der Corona Hilfs-Fonds Unternehmen unterstützen, die in Folge der Corona-Krise mit großen Umsatzeinbußen und der Gefährdung ihrer Geschäftsgrundlage konfrontiert sind.

Wer wickelt den Corona Hilfs-Fonds ab?

Für die Abwicklung sorgen die neugegründete COFAG – Covid-19 Finanzierungsagentur gemeinsam mit aws, ÖHT und OeKB. Die Abwicklung der Überbrückungsgarantien für Klein- und Mittelbetriebe (KMU) erfolgt über die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws). Den Antrag stellt man bei der eigenen Hausbank.

Wie unterstützt der Corona Hilfs-Fonds?

Der Liquiditätsbedarf von Unternehmen wird mit Garantien der Republik und direkten Zuschüssen abgedeckt.

Welchen Umfang haben die Garantien der Republik?

Bis zur Höhe von 500.000 Euro können Banken Betriebsmittelkredite auf Basis einer 100-Prozent-Garantie der Republik vergeben.

Über einen Finanzierungsbedarf von 500.000 Euro deckt die Garantie der Republik 90 Prozent der Kreditsumme ab. Die Kredithöhe orientiert sich dabei am tatsächlichen Liquiditätsbedarf des Unternehmens.

Was sind die Voraussetzungen für die Garantien?

Der Standort und die Geschäftstätigkeit müssen in Österreich sein, und es muss ein Liquiditätsbedarf für den heimischen Standort bestehen. Darüber hinaus muss das Unternehmen vor Ausbruch der Covid-19-Krise ein gesundes Unternehmen gewesen sein.

Wie kommt man zur Garantie?

Ansprechpartner ist die Hausbank. Diese füllt gemeinsam mit dem Unternehmen den Antrag aus. Die Vergabe der Garantie erfolgt in einem Schnellverfahren. Je nach Unternehmen wird der Antrag von der Hausbank an die Oesterreichische Kontrollbank (Großunternehmen) oder an die Austria Wirtschaftsservice GmbH (Klein- und Mittelbetriebe) weitergeleitet. Über diese Förderstellen werden von der COFAG Kreditgarantien für von Banken an Unternehmen vergebene Kredite ausgestellt.

Infos der Förderstellen:

Austria Wirtschaftsservice GmbH: https://www.aws.at

Oesterreichische Kontrollbank: https://www.oekb.at

Was sind Zuschüsse im Rahmen des Corona Hilfs-Fonds?

Dabei werden Zuschüsse zur Deckung von Fixkosten für Unternehmen in der Corona Krise gewährt.

Welche Unternehmen bekommen diese Zuschüsse?

Die Geschäftsleitung und die Betriebsstätte müssen in Österreich sein und Fixkosten müssen aus der operativen Tätigkeit in Österreich angefallen sein.

Das Unternehmen erleidet im Jahr 2020 während der Corona-Krise (ab 16.03.2020 bis zum Ende der Covid-Maßnahmen, längstens jedoch bis 16.06.2020) einen Umsatzverlust von zumindest 40 Prozent, der durch die Ausbreitung von Covid-19 verursacht ist.

Unternehmen müssen sämtliche zumutbare Maßnahmen setzen, um die Fixkosten zu reduzieren und die Arbeitsplätze in Österreich zu erhalten.

Unternehmen, die vor der Covid-19-Krise ein gesundes Unternehmen waren.

Wie hoch ist der Fixkostenzuschuss?

Der Fixkostenzuschuss ist gestaffelt und abhängig vom Umsatzausfall des Unternehmens, wenn diese binnen drei Monaten 2.000 Euro übersteigen, zahlt der Bund:

40 – 60% Ausfall: 25% Ersatzleistung

60 – 80% Ausfall: 50% Ersatzleistung

80-100% Ausfall: 75% Ersatzleistung

Was sind „Fixkosten“?

Grundsätzlich Geschäftsraummieten (wenn der Mietzins nicht reduziert werden konnte und in unmittelbaren Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit steht), Versicherungsprämien, Zinsaufwendungen (sofern diese nicht gestundet werden konnten), betriebsnotwendige, vertragliche Zahlungsverpflichtungen (die nicht gestundet oder reduziert werden konnten), Lizenzkosten, Zahlungen für Strom / Gas / Telekommunikation.

Daneben: Wertverlust bei verderblichen/saisonalen Waren, sofern diese während der Covid-Maßnahmen mindestens 50 Prozent des Wertes verlieren.

Auch ein angemessener Unternehmerlohn in Höhe von maximal 2.000 Euro pro Monat zählt zu den Fixkosten.

Wie werden die Fixkosten berechnet?

Bemessungsgrundlage sind die Fixkosten und Umsatzausfälle des Unternehmens ab dem 16. März 2020 und Ende der Covid-Maßnahmen, längstens jedoch bis zum 16. Juni 2020.

Was ist bei der Antragstellung zu berücksichtigen?

Die Anträge haben eine Darstellung der tatsächlich entstandenen Fixkosten und der tatsächlich eingetretenen Umsatzausfälle zu enthalten. Die Angaben sind vor Einreichung vom Steuerberater/Wirtschaftsprüfer zu prüfen und zu bestätigen.

Wer entscheidet über den Fixkostenzuschuss und wo ist der Antrag einzubringen?

Der Antrag auf Fixkostenzuschuss ist über das online Tool der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) zu stellen. Die Auszahlung erfolgt über die Hausbank in Abstimmung mit der Austria Wirtschaftsservice GmbH.

Infos der Förderstelle: https://www.aws.at

Ab wann kann der Fixkostenzuschuss beantragt werden und wie lange?

Der Antrag auf Gewährung eines Fixkostenzuschusses ist ab Anfang Mai bis spätestens 31.12.2020 zu registrieren. Der konkrete Antrag auf Auszahlung des Fixkostenzuschusses ist bis 31.08.2021 zu stellen.

Wann kommt es zur Auszahlung?

Nach Feststellung des Schadens, somit nach Ende des Wirtschaftsjahres und Einreichung der Bestätigung des Steuerberaters bzw. Wirtschaftsprüfers über den Umsatzrückgang und die ersatzfähigen Fixkosten.

Muss der Fixkostenzuschuss zurückgezahlt werden?

Der Fixkostenzuschuss muss – vorbehaltlich korrekter Angaben betreffend Umsatz und Höhe der Fixkosten – nicht rückerstattet werden.

Quellen: WKO, Bundesministerium für Finanzen

Stand: 05.05.2020