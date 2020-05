Corona-Krise: Die wichtigsten Branchen-Informationen

HAUPTBEITRÄGE

Update 30.04.2020

Corona-Krise transparent – alle Infos für die Glasbranche

Das Coronavirus hat Österreich infiziert. Auch der Bau ist von den restriktiven Maßnahmen der Regierung massiv betroffen. Hier finden Sie laufend aktualisiert die wichtigsten Informationen, Hilfsmaßnahmen für Unternehmer und viele Links für die Glas-Branche.

Update 07.05.2020

Corona-Krise aktuell: Die wichtigsten Informationen für Unternehmer

Wir haben für Sie als Privatperson und Unternehmer eine Liste der wichtigsten seriösen Informationsquellen zusammengestellt, die wir laufend aktualisieren.

Update 07.05.2020

Corona Hilfsmaßnahmen: Aktueller Überblick

Mittlerweile ist es nicht leicht, bei den verschiedenen Hilfsmaßnahmen für Unternehmen den Überblick zu bewahren. Hier finden Sie eine Zusammenfassung der aktuellen Hilfsmaßnahmen des Bundes.

Update 07.05.2020

Corona Hilfs-Fonds: FAQ zur Hilfe für Betriebe

Der Corona Hilfs-Fonds soll zur raschen Bereitstellung von finanziellen Mitteln für österreichische Unternehmen dienen, die aufgrund der Corona-Krise schwerwiegende Liquiditätsengpässe haben. Er beinhaltet neben Garantien der Republik auch Zuschüsse für betriebliche Fixkosten. Fragen und Antworten zum Hilfs-Fonds.

06.05.2020

Informative Merkblätter zu Schutzverglasungen

Der Verein Glas Österreich produziert Merkblätter zu Schutzverglasungen, die der Glasbranche Ideen liefern und Kunden wichtige Informationen bieten sollen. Sie stehen kostenlos zur individuellen Verwendung zur Verfügung.

Update 05.05.2020

Verbesserungen beim Härtefall-Fonds

Das Sicherheitsnetz für Kleinstunternehmer bis zehn Mitarbeiter und EPU für die Bestreitung der persönlichen Lebenserhaltungskosten wurde nun noch einmal verbessert. Hier die wichtigsten Änderungen für Phase 2.

Update 05.05.2020

Härtefall-Fonds: Sicherheitsnetz für Kleinstunternehmer

Das Corona-Maßnahmenpaket für die Wirtschaft beinhaltet auch einen Härtefall-Fonds. Er soll vor allem für EPU und Kleinstunternehmer eine (erste) Hilfe in der Corona-Krise sein. Hier die wichtigsten Informationen zu den Förderrichtlinien.

05.05.2020

Betrug und Fälschung bei Atemschutzmasken

Vorsicht beim Kauf von Atemschutzmasken: 3M meldet vermehrt Fälle, in denen Personen sich in betrügerischer Absicht als mit dem Unternehmen verbunden ausgeben, Produkte zu stark überhöhten Preisen verkaufen und gefälschte Ware anbieten. Dagegen kämpft der Multitechnologiekonzern nun an.

29.04.2020

Marktanalyse: Neue Planzahlen für die Baustoffindustrie

Aufgrund der Corona-Krise wurden die Absatzprognosen für die wichtigsten „Branchenradar“-Märkte von Branchenradar.com Marktanalyse neu berechnet. Die erwarteten Rückgänge schwanken erheblich.

23.04.2020

KSV1870 Umfrage: Zwei Drittel der Firmen stark von Covid-19 betroffen

Die Geschäfts­lage der heimischen Unter­nehmen hat sich in kürzester Zeit massiv verschlech­tert. In jedem zweiten Betrieb reichen liquide Mittel für maximal drei Monate oder deut­lich kürzer – das hat der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) in einer Blitzumfrage erhoben.

Update 22.04.2020

Nachgefragt: Gibt es Engpässe in der Glas-Industrie?

Die Corona-Krise hat einiges an gewohnt Verfügbarem eingeschränkt. Wie sieht es in der Glasbranche aus: Sind noch alle Produkte lieferbar? Werden nach wie vor Glas, Beschläge und Maschinen produziert? Sind die Kundenbetreuer erreichbar? Wir haben bei Zulieferindustrie und Großhandel nachgefragt.

14.04.2020

Covid-19: Fahrten zur und von der Baustelle

Die gesetzlichen Beschränkungen zur Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 betreffen auch Fahrten zu und von Baustellen. Eine Zusammenfassung der aktuellen Rechtslage für die Praxis.

09.04.2020

Achtung: Spuckschutz® ist eine eingetragene Marke

Schutzverglasungen vor Niesen, Husten und sonstiger Tröpfcheninfektion sind aktuell ein wichtiger Bestandteil der Aufträge von Glaserbetrieben. Der dafür gerne genutzte Begriff „Spuckschutz“ ist aber eine eingetragene Marke und darf in der Kundenkommunikation nicht verwendet werden.

Update 08.04.2020

Umfrage: Wie geht es der Glasbranche in der Corona-Krise?

Wie handhaben die Betriebe die Umsetzung der Regierungsmaßnahmen? Gibt es Aufträge? Müssen Mitarbeiter entlassen werden? Wir haben Glaserbetriebe befragt und bringen hier ein laufend aktualisiertes Stimmungsbild der österreichischen Glasbranche.

08.04.2020

Personalverrechnung in Zeiten von Covid-19

Das am 04.04.2020 veröffentlichte 3. Covid-19-Gesetz beinhaltet wichtige Antworten auf aktuelle Fragen der Personalverrechnung. Sozialversicherungsexperte Wolfgang Höfle hat die wesentlichen Änderungen rund um Pendlerpauschale, Zulagen, Homeoffice, behördlich verhängte Quarantäne, Risikogruppen-Dienstfreistellung etc. zusammengefasst.

08.04.2020

Covid-19: Keine Pönale bei Verzug

Covid-19 führt auf zahlreichen Baustellen zu Verzögerungen. Da in den Bauverträgen die Fertigstellungstermine meist mittels Pönalen abgesichert sind, bereitet dies vielen Auftragnehmern Kopfzerbrechen. Der Gesetzgeber hat jetzt für Klarheit gesorgt.

06.04.2020

Covid-19-Gesetzespaket – Auswirkung auf laufende Bauverträge

Mit dem am 03.04.2020 vom Nationalrat beschlossenen 4. Covid-19-Gesetzespaket werden auch der Verzug bei der Leistungserbringung hinsichtlich der Pönalen sowie die Höhe der Verzugszinsen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie temporär neu geregelt.

02.04.2020

Corona-Krise: Kostenlose Digitaldienste für KMU

Die Corona-Krise zwingt viele Unternehmen zur mobilen Arbeit der Mitarbeiter von zu Hause. Nicht immer sind aber die digitalen Werkzeuge dazu vorhanden. Das „Digital Team Österreich“ unterstützt kostenlos.

02.04.2020

Das A & O der Krisenkommunikation

Die meisten Unternehmen haben Wege gefunden, die Corona-Krise zu handhaben und entsprechende Maßnahmen getroffen. Diese sollten intern und auch extern kommuniziert werden. Der Kommunikationsleitfaden der PR-Profis von ikp kann helfen, durch diese große Herausforderung zu navigieren.

27.03.2020

Bauarbeiten und Covid-19: Die neuen Maßnahmen auf Baustellen

Hier finden Sie die Handlungsanleitung für Maßnahmen zum Gesundheitsschutz auf Baustellen aufgrund von Covid-19.

27.03.2020

Kein Baustopp – aber konkrete Regeln für Baustellen

In Verhandlungen zwischen Sozialpartnern und Teilen der Bundesregierung wurde nach klaren Regeln für Baustellen gesucht. Seit 27.03.2020 steht fest: Es gibt keinen Baustopp, aber konkrete Maßnahmen für Arbeiten auf Baustellen.

23.03.2020

Kurzarbeit: Wie & wo einreichen? Alle Bundesländer im Überblick

In den letzten Tagen wurde das Kurzarbeitsmodell mehrfach überarbeitet und bietet für Arbeitgeber eine wirtschaftlich interessante Alternative zum Mitarbeiterabbau. Die wichtigsten Fragen sowie die Kontaktadressen aller Bundesländer im Überblick.

23.03.2020

Corona-Kurzarbeit auch für Lehrlinge möglich

Corona-Kurzarbeit aktuell: Lehrlinge in Kurzarbeit bekommen die volle Lehrlingsentschädigung und die Lehrzeit wird dadurch nicht verlängert. Alle Infos dazu in unserem Beitrag.

22.03.2020

Achtung: Coronavirus-Karte verbreitet Schadsoftware

Cyberkriminelle nutzen die aktuelle Lage aus, um Usern Malware unterzujubeln und sensible Daten zu stehlen. Lesen Sie hier, wie man sich vor der Spionage Software schützt.

19.03.2020

Vertragsrecht in der Corona-Krise

Zu einer der wichtigsten derzeitigen Fragen für Betriebe zählt die Handhabung von Verträgen. Die Rechtsexperten der WKO haben die Eckpunkte zusammengefasst.

19.03.2020

Covid-19: Änderungen bei der Kurzarbeit

Das Kurzarbeit-Modell der Sozialpartner für die Corona-Krise wurde noch einmal nachgebessert. Für den Arbeitgeber entfallen nun ab dem ersten Tag der Kurzarbeit auch die Sozialversicherungskosten, die ab dem ersten Monat vom AMS übernommen werden.

17.03.2020

Corona-Kurzarbeit: Das müssen Betriebe beachten

Was bringt Kurzarbeit und wie funktioniert diese Maßnahme eigentlich? Wissenswertes dazu kompakt zusammengefasst.

16.03.2020

Coronavirus und Arbeitsrecht

Muss ich für den Arbeitnehmer unter Quarantäne weiter Entgeld bezahlen? Darf ich Homeoffice einseitig anordnen? Was passiert wenn ich als Unternehmer erkranke? Die Rechtsexperten der Wirtschaftskammer beantworten FAQs zum Thema Arbeitsrecht in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

16.03.2020

Coronavirus: Verhaltensempfehlung bei Arbeiten auf Baustellen

Nach derzeitigem Stand sind Arbeiten auf Baustellen erlaubt. Hier finden Sie eine Empfehlung der Bundesinnungsgruppe Baunebengewerbe für Verhaltensregeln auf aktiven Baustellen sowie für Baustellenstilllegungen.

16.03.2020

Corona-Info: Schließung von Betrieben – bin ich betroffen?

Laut einer Aussendung der WKO gelten ab 16.03.2020 aufgrund der Maßnahmen der Regierung zur Bewältigung der Corona-Krise für die Schließung von Geschäftslokalen strikte Regelungen. Hier die spezifischen Informationen für Unternehmen des Baugewerbes.

