CRL ist offizieller dormakaba Vertriebspartner

„Wir freuen uns sehr, dass dormakaba C.R. Laurence als Partner ausgewählt hat, sagt Dominik Hinzen, Geschäftsführer der C.R. Laurence of Europe GmbH mit Sitz in Ilsfeld bei Stuttgart. „Wir bekommen dadurch die Möglichkeit, unser umfangreiches Produktprogramm rund um Glastüren mit weiteren hochwertigen Produkten eines namhaften Herstellers zu ergänzen“, so Hinzen weiter. „Mit dem Zugang zu unzähligen glasverarbeitenden Kunden in Europa ist CRL der perfekte Vertriebspartner für die Glassysteme von dormakaba“, erklärt Andreas Tiedtke, Global Business Owner Interior Glass Systems und Vice President Access Solutions DACH von dormakaba.

Sortimentserweiterung

C.R. Laurence versorgt in Europa Kunden mit Produkten, die für die tägliche Arbeit mit Glas benötigt werden. Ein Schwerpunkt ist dabei die Produktgruppe Glasbeschlag. Die dormakaba Produkte aus den Bereichen Manuelle Schiebtürsysteme, Manuelle Drehtürsysteme, Beschläge für Ganzglasanlagen, Klemmprofile, Türschienensysteme, Bodentürschließer werden als Premium-Produkte das bisherige CRL-Sortiment erweitern und markenbewussten Kunden eine Alternative zu den CRL-Eigenmarken bieten.

Über 240 verschiedene Produkte werden zu Beginn zu attraktiven Preisen und mit günstigen Versandkosten direkt ab Lager verfügbar sein.