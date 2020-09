Digitales Netzwerken: glasstec VIRTUAL

Der Alternativ-Termin für die glasstec steht bereits fest: Vom 15. bis 18. Juni 2021 soll die Weltleitmesse wieder zur Innovations- und Informationsplattform für die gesamte Glasbranche werden. Aussteller, die bereits angemeldet sind, können schon im heurigen Herbst ein neues digitales Serviceangebot der glasstec nutzen. Die glasstec VIRTUAL soll die Branche vernetzen und bietet viele neue Features für Aussteller und Besucher.

Digitales Leitevent

Mit der glasstec VIRTUAL vom 20. bis 22. Oktober 2020 als digitalem Leitevent erweitert die Messe Düsseldorf ihr Serviceangebot. Das neue Format steht auf den drei Säulen „Exhibition Space“, „Networking Plaza“ und „Conference Area“. Aussteller können hier ihre Geschäftsbeziehungen am Markt pflegen und ausbauen. Tools wie virtuelle Produktpräsentationen und neue Interaktionsmöglichkeiten sollen eine optimierte Zielgruppenansprache ermöglichen. „Notieren Sie sich den Oktober-Termin der glasstec VIRTUAL in Ihrem Terminkalender und nutzen Sie die Möglichkeit, online mit der internationalen Glasbranche vernetzt zu bleiben“, so Birgit Horn, Director glasstec.

Die drei Säulen der glasstec VIRTUAL

Conference Area

Zum Event vom 20. bis 22. Oktober präsentiert die glasstec VIRTUAL drei Tage kostenlose Fachvorträge aus der glasstec conference mit Bezug auf globale Trendthemen. Den Teilnehmern wird es dabei möglich sein, in Interaktion mit den Referenten zu treten, um die Beiträge von überall auf der Welt und doch hautnah zu erleben. Das detaillierte Programm und die Teilnahmeinformationen werden noch im September veröffentlicht.

Zusätzlich werden zwei Panel-Diskussionen organisiert. In den Sessions wird die aktuelle, weltweite Marktsituation in der Flach- und Hohlglasindustrie thematisiert. Zum Programm der glasstec VIRTUAL conference geht es hier: https://virtual.glasstec.de/trendthemen.

Exhibition Space

Der Aussteller-Showroom bietet viele neue Zusatzangebote, um potentielle Kunden bereits acht Monate vor der glasstec auf sich aufmerksam zu machen. Ab sofort können Produktvideos eingestellt und Web-Sessions angeboten werden. Mit den Teilnehmern kann während der Veranstaltung interaktiv per Chat und nach Durchführung direkt und unkompliziert über das Matchmaking-Tool in Kontakt getreten werden. Nach der Veranstaltung werden die Aussteller-Präsentationen der glasstec-Community weiterhin zur Verfügung gestellt. Der Showroom bietet zudem die Option, neben Produktinformationen, und Dateneinträgen, mit weiteren Werbe- und Kommunikationsmaterialien präsent zu bleiben.

Networking Plaza

Das neue Matchmaking-Tool ermöglicht durch die Abfrage von speziellen Interessensgebieten und umfangreichen Filterfunktionen den unmittelbaren Kontakt zu potentiellen Interessenten. Nach der Terminvereinbarung können persönliche Gespräche in einem virtuellen Raum per Audio oder Videocall durchgeführt werden.

Die Nutzung des Zusatz-Angebotes der glasstec VIRTUAL steht allen angemeldeten Ausstellern der Messe im kommenden Jahr automatisch zur Verfügung. Für die Besucher ist die Teilnahme an der glasstec VIRTUAL kostenlos.

Weitere Informationen zum Event finden Sie hier: www.virtual.glasstec.de.

Informationen rund um die glasstec gibt es im Internet unter www.glasstec.de oder unter www.glasstec-online.com.